БФМ откроется премьерой мультфильма «Фиксики. Большой секрет»

Опубликован финальный трейлер полнометражного мультфильма «Фиксики. Большой секрет»
, чьей премьерой в Большом зале киноцентра «Октябрь» 27 октября
откроется Большой фестиваль мультфильмов
.
«В этом году у нас на БФМ есть несколько очень долгожданных мероприятий. И первое из них — это премьера мультфильма "Фиксики. Большой секрет", которой БФМ и откроется 27 октября в "Октябре". Это невероятно для нас важно. Во-первых, потому, что БФМ никогда не открывался раньше российским мультфильмом. И это дико круто, что наконец это происходит, то есть, что наконец у нас есть такая премьера, которой мы с гордостью можем открыть фестиваль. Во-вторых, потому что мы очень любим "Фиксиков" и студию "Аэроплан", которая делает этот замечательный проект, и мы очень рады, что фильм готов, что он получился таким классным и вообще гордимся знакомством.
Ну, и last but not least мы сами, конечно же, ждём фильм с нетерпением. Ну ладно, я лично уже не жду, потому что мы с сыном уже его посмотрели. Но я уверена, что все остальные дети и их родители ждут. В полном метре есть всё, за что мы любим проект "Фиксики": очаровательные герои, отличный юмор, замечательные отношения. Но есть ещё масштабные приключения, большая захватывающая история, лихие динамичные сцены. А ещё — простите за спойлер — там, наконец, появляется Катя. Мой сын неделю потом находился под впечатлением от этого события: что он, наконец, увидел ту самую Катю :))», —
рассказала о картине Маша Терещенко
, программный директор Большого фестиваля мультфильмов.
Картину «Фиксики. Большой секрет» создала та же творческая команда, которая обеспечила успех сериалу «Фиксики». Основной актёрский состав ленты давно знаком публике (Дмитрий Назаров
, Лариса Брохман
, Инна Королёва
, Пётр Иващенко
), но зрителей ждёт и сюрприз – голос Александра Пушного
.
Мультфильм выйдет в прокат 28 октября
.
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