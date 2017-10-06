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БФМ откроется премьерой мультфильма «Фиксики. Большой секрет»

6 октября
2017 год

Новости кино >>
6 октября 2017
Опубликован финальный трейлер полнометражного мультфильма «Фиксики. Большой секрет», чьей премьерой в Большом зале киноцентра «Октябрь» 27 октября откроется Большой фестиваль мультфильмов.

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«В этом году у нас на БФМ есть несколько очень долгожданных мероприятий. И первое из них — это премьера мультфильма "Фиксики. Большой секрет", которой БФМ и откроется 27 октября в "Октябре". Это невероятно для нас важно. Во-первых, потому, что БФМ никогда не открывался раньше российским мультфильмом. И это дико круто, что наконец это происходит, то есть, что наконец у нас есть такая премьера, которой мы с гордостью можем открыть фестиваль. Во-вторых, потому что мы очень любим "Фиксиков" и студию "Аэроплан", которая делает этот замечательный проект, и мы очень рады, что фильм готов, что он получился таким классным и вообще гордимся знакомством.
Ну, и last but not least мы сами, конечно же, ждём фильм с нетерпением. Ну ладно, я лично уже не жду, потому что мы с сыном уже его посмотрели. Но я уверена, что все остальные дети и их родители ждут. В полном метре есть всё, за что мы любим проект "Фиксики": очаровательные герои, отличный юмор, замечательные отношения. Но есть ещё масштабные приключения, большая захватывающая история, лихие динамичные сцены. А ещё — простите за спойлер — там, наконец, появляется Катя. Мой сын неделю потом находился под впечатлением от этого события: что он, наконец, увидел ту самую Катю :))», — рассказала о картине Маша Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов.

Картину «Фиксики. Большой секрет» создала та же творческая команда, которая обеспечила успех сериалу «Фиксики». Основной актёрский состав ленты давно знаком публике (Дмитрий Назаров, Лариса Брохман, Инна Королёва, Пётр Иващенко), но зрителей ждёт и сюрприз – голос Александра Пушного.

Мультфильм выйдет в прокат 28 октября.
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