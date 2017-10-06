Алексей Барабаш возглавил караул пожарной части

По сюжету начальник караула пожарной части Токарев, в прошлом следователь, неофициально расследует халатность с закупкой дыхательных аппаратов, из-за которой стал инвалидом его коллега. Следы ведут к его бывшему другу – бизнесмену Колосову, компания которого поставляет оборудование по всей стране. Но Колосова убивают, обвинив в убийстве его жену. Перед своей смертью Колосов, пользуясь связями, устроил своего приёмного сына Дениса в расчёт к Токареву, зная, что бывший друг не бросит в беде Дениса даже несмотря на их натянутые отношения. У Дениса юношеский максимализм, он хочет добиться всего в жизни сам, а ещё избавиться от панического страха перед огнём. Теперь Токареву и Денису предстоит разобраться в загадочной смерти Колосова и вскрыть преступную схему торговли некондиционным оборудованием, а заодно бок о бок спасать человеческие жизни на пожарах и разбираться в отношениях с любимыми.
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