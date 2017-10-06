Бондарчук назначен председателем первой международной кинопремии TransformNation Film Awards

ревью

Фильм выйдет в прокат 26 июля 2019 года.

Четверо подростков оказываются в полном опасностей и приключений мире Джуманджи.

Первый полнометражный фильм по мотивам популярного мультсериала.

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