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Бондарчук назначен председателем первой международной кинопремии TransformNation Film Awards

6 октября
2017 год

Новости кино >>
6 октября 2017
Фёдор Бондарчук возглавит экспертный совет первой международной кинопремии TransformNation Film Awards, вручение которой состоится 19 октября в рамках работы Международного молодёжного кинофорума – части культурной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017, который пройдёт в Сочи с 14 по 22 октября.

Бондарчук назначен председателем первой международной кинопремии TransformNation Film Awards

«Здорово, что наконец появилась премия для молодых режиссёров. Не дебютантов, а именно молодых. Как режиссёр я дебютировал в 38 лет, но, если бы в моё время вручалась премия TransformNation Film Awards, я бы, конечно, постарался сделать это пораньше», – приводит слова Бондарчука пресс-служба Международного молодёжного кинофорума.

Список номинантов TransformNation Film Awards сформирован отборочной комиссией, в состав которой входили отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля Игорь Гуськов, кинообозреватель журналов «Сеанс» и «Эксперт», шеф-редактор раздела «Кино» на Colta.ru Василий Корецкий, куратор программ Московского Международного кинофестиваля Андрей Щиголев. Отобранные ленты будут оцениваться экспертным советом, куда, помимо Бондарчука, вошли начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, советник Президента РФ Владимир Толстой, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, глава студии «Главкино» Владислав Мельников, телеведущая, глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, гендиректор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина, продюсер, глава компании «Базелевс» Тимур Бекмамбетов, продюсер, глава компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян, продюсер, композитор, руководитель кинокомпании Proline Film Андрей Сигле, директор Московской школы кино Екатерина Черкес-Заде, телеведущий Иван Кудрявцев, режиссёры Юрий Быков, Владимир Грамматиков, Илья Найшуллер, Алексей Попогребский, специалист по визуальным эффектам Арман Яхин, актёры Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Егор Корешков и Анна Чиповская. Победителей выберут по шести номинациям.

«Культурная программа ВФМС 2017 – это современные зрелищные, интерактивные и цифровые форматы, в которые единовременно будут вовлечены 20000 участников фестиваля. Девять различных тематических направлений: кино и анимация, национальные культуры, музыка, современное искусство, танец, театр, литература и поэзия, мода, фотография – позволят генерировать контент участникам ВФМС 2017 самостоятельно. Итогом работы каждого блока станет создание уникальных международных проектов, транслирующих ценности фестивального движения», – прокомментировал креативный продюсер ВФМС 2017, Председатель Организационного комитета Международной молодёжной кинопремии TransformNation Film Awards Илья Бачурин.
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