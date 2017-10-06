Бондарчук назначен председателем первой международной кинопремии TransformNation Film Awards

Фёдор Бондарчук
возглавит экспертный совет первой международной кинопремии TransformNation Film Awards, вручение которой состоится 19 октября
в рамках работы Международного молодёжного кинофорума
– части культурной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017
, который пройдёт в Сочи с 14 по 22 октября
.
«Здорово, что наконец появилась премия для молодых режиссёров. Не дебютантов, а именно молодых. Как режиссёр я дебютировал в 38 лет, но, если бы в моё время вручалась премия TransformNation Film Awards, я бы, конечно, постарался сделать это пораньше», –
приводит слова Бондарчука пресс-служба Международного молодёжного кинофорума.
Список номинантов TransformNation Film Awards сформирован отборочной комиссией, в состав которой входили отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля Игорь Гуськов
, кинообозреватель журналов «Сеанс» и «Эксперт», шеф-редактор раздела «Кино» на Colta.ru Василий Корецкий
, куратор программ Московского Международного кинофестиваля Андрей Щиголев
. Отобранные ленты будут оцениваться экспертным советом, куда, помимо Бондарчука, вошли начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
, советник Президента РФ Владимир Толстой
, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев
, глава студии «Главкино» Владислав Мельников
, телеведущая, глава Роскино Екатерина Мцитуридзе
, гендиректор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина,
продюсер, глава компании «Базелевс» Тимур Бекмамбетов
, продюсер, глава компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян
, продюсер, композитор, руководитель кинокомпании Proline Film Андрей Сигле
, директор Московской школы кино Екатерина Черкес-Заде
, телеведущий Иван Кудрявцев
, режиссёры Юрий Быков
, Владимир Грамматиков
, Илья Найшуллер
, Алексей Попогребский
, специалист по визуальным эффектам Арман Яхин
, актёры Павел Артемьев
, Елизавета Боярская
, Егор Корешков
и Анна Чиповская
. Победителей выберут по шести номинациям.
«Культурная программа ВФМС 2017 – это современные зрелищные, интерактивные и цифровые форматы, в которые единовременно будут вовлечены 20000 участников фестиваля. Девять различных тематических направлений: кино и анимация, национальные культуры, музыка, современное искусство, танец, театр, литература и поэзия, мода, фотография – позволят генерировать контент участникам ВФМС 2017 самостоятельно. Итогом работы каждого блока станет создание уникальных международных проектов, транслирующих ценности фестивального движения», –
прокомментировал креативный продюсер ВФМС 2017, Председатель Организационного комитета Международной молодёжной кинопремии TransformNation Film Awards Илья Бачурин
.
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