«Лига справедливости» в лицах: опубликованы персонажные постеры кинокомикса

Опубликованы
персонажные постеры и свежий баннер кинокомикса DC «Лига справедливости»
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Действие новой картины развернётся после битвы Бэтмена с Суперменом. Ради спасения человечества от очередного суперзлодея Брюс Уэйн (Бен Аффлек
) с помощью Дианы Принц (Галь Гадот
) собирают команду людей с необычными способностями. В итоге, в лигу войдут Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен (Джейсон Момоа
), Киборг (Рэй Фишер
) и Флэш (Эзра Миллер
). А противостоять они будут Степпенвулфу (Киаран Хайндс
) и Парадемонам.
В образе Альфреда Пенниуорта вновь предстанет Джереми Айронс
, Дайан Лэйн
вернётся к роли Марты Кент, а Конни Нильсен
напомнит о себе в качестве матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры. В фильме также заняты Джей Кэй Симмонс
(Джеймс Гордон), Эмбер Хёрд
(Мера) и Билли Крадап
(отец Флэша).
Фильм выйдет в прокат 16 ноября
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