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«Лига справедливости» в лицах: опубликованы персонажные постеры кинокомикса

7 октября
2017 год

Новости кино >>
7 октября 2017
Опубликованы персонажные постеры и свежий баннер кинокомикса DC «Лига справедливости».

«Лига справедливости» в лицах: опубликованы персонажные постеры кинокомикса

Действие новой картины развернётся после битвы Бэтмена с Суперменом. Ради спасения человечества от очередного суперзлодея Брюс Уэйн (Бен Аффлек) с помощью Дианы Принц (Галь Гадот) собирают команду людей с необычными способностями. В итоге, в лигу войдут Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен (Джейсон Момоа), Киборг (Рэй Фишер) и Флэш (Эзра Миллер). А противостоять они будут Степпенвулфу (Киаран Хайндс) и Парадемонам.

В образе Альфреда Пенниуорта вновь предстанет Джереми Айронс, Дайан Лэйн вернётся к роли Марты Кент, а Конни Нильсен напомнит о себе в качестве матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры. В фильме также заняты Джей Кэй Симмонс (Джеймс Гордон), Эмбер Хёрд (Мера) и Билли Крадап (отец Флэша).

Фильм выйдет в прокат 16 ноября.
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«Лига справедливости» в лицах: опубликованы персонажные постеры кинокомикса фотографии
«Лига справедливости» в лицах: опубликованы персонажные постеры кинокомикса фотографии
«Лига справедливости» в лицах: опубликованы персонажные постеры кинокомикса фотографии
«Лига справедливости» в лицах: опубликованы персонажные постеры кинокомикса фотографии
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