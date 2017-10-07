Джастин Теру и Кэти Бэйтс займутся «Основами секса»

Джастин Теру
и Кэти Бэйтс
присоединились к актёрскому составу картины Мими Ледер «Основы секса»
, сообщает Deadline.
Лента представляет собой биографию судьи Верховного суда Рут Гинзберг
, в образе которой предстанет Фелисити Джонс
, а её мужа Марти сыграет Эрми Хаммер
. Оба стали знаковыми фигурами после того, как провели в 1993 году первый судебный процесс по иску о сексуальной дискриминации
Компанию вышеназванным актёрам составят Сэм Уотерстон
, Джек Рейнор
, Стивен Рут
и Кейли Спалени
. Сценарий написал Дэниел Стайплемэн
. Продюсером числится Роберт Корт
, а Джефф Сколл
, Джонатан Кинг
, Карен Луп
и Бетси Дэнбьюри
выступают в качестве исполнительных продюсеров. Съёмки проходят в Монреале.
«Основы секса» следует ожидать в 2018 году, релиз будет приурочен к 25-летию со дня процесса.
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