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Джастин Теру и Кэти Бэйтс займутся «Основами секса»

7 октября
2017 год

Новости кино >>
7 октября 2017
Джастин Теру и Кэти Бэйтс присоединились к актёрскому составу картины Мими Ледер «Основы секса», сообщает Deadline.

Джастин Теру и Кэти Бэйтс займутся «Основами секса»

Лента представляет собой биографию судьи Верховного суда Рут Гинзберг, в образе которой предстанет Фелисити Джонс, а её мужа Марти сыграет Эрми Хаммер. Оба стали знаковыми фигурами после того, как провели в 1993 году первый судебный процесс по иску о сексуальной дискриминации

Компанию вышеназванным актёрам составят Сэм Уотерстон, Джек Рейнор, Стивен Рут и Кейли Спалени. Сценарий написал Дэниел Стайплемэн. Продюсером числится Роберт Корт, а Джефф Сколл, Джонатан Кинг, Карен Луп и Бетси Дэнбьюри выступают в качестве исполнительных продюсеров. Съёмки проходят в Монреале.

«Основы секса» следует ожидать в 2018 году, релиз будет приурочен к 25-летию со дня процесса.
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