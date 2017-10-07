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Александра Даддарио поселится в Токио

7 октября
2017 год

Новости кино >>
7 октября 2017
Александра Даддарио сыграет главную роль в драматическом триллере «Я не птица» шведского режиссёра Уильяма Олссона.

Александра Даддарио

Согласно Deadline, сценарий к фильму написала Кэтрин Ханрахан на основе собственного дебютного романа «Падшие девочки и бордели» (Lost Girls and Love Hotels). Продюсерами картины являются Лорен Манн и Лоуренс Ингли.

Даддарио предстанет в образе 20-летней канадки Маргарет, которая скрывается от прошлого в Токио. Днём она обучает стюардесс, а по ночам пытается забыться при помощи наркотиков, алкоголя и опасного секса. Прошлое, которое так мучает Маргарет, включает в себя трудную семью и брата-шизофреника. Шансы на искупление героиня получает, когда знакомится с красивым японским гангстером Казу.

Ранее данный проект числился за режиссёром Жаном-Марком Валли, а на главную роль претендовала Кейт Босворт, уточняет шведский интернет-журнал MovieZine.
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