Александра Даддарио поселится в Токио

Александра Даддарио
сыграет главную роль в драматическом триллере «Я не птица»
шведского режиссёра Уильяма Олссона
.
Согласно Deadline, сценарий к фильму написала Кэтрин Ханрахан
на основе собственного дебютного романа «Падшие девочки и бордели»
(Lost Girls and Love Hotels). Продюсерами картины являются Лорен Манн
и Лоуренс Ингли
.
Даддарио предстанет в образе 20-летней канадки Маргарет, которая скрывается от прошлого в Токио. Днём она обучает стюардесс, а по ночам пытается забыться при помощи наркотиков, алкоголя и опасного секса. Прошлое, которое так мучает Маргарет, включает в себя трудную семью и брата-шизофреника. Шансы на искупление героиня получает, когда знакомится с красивым японским гангстером Казу.
Ранее данный проект числился за режиссёром Жаном-Марком Валли
, а на главную роль претендовала Кейт Босворт
, уточняет шведский интернет-журнал MovieZine.
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