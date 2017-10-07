Сьюзен Сарандон станет тюремным врачом

Сьюзен Сарандон
и Гидеон Адлон
сыграют в драме «Мустанг»
, сообщает Deadline.
Картина станет режиссёрским дебютом французской актрисы Лауры де Клермон-Тоннер
, которая также написала сценарий совместно с Моной Фастволд
и Броком Норманом Броком
. Компанию Сарандон и Адлон составят Маттиас Шонартс
, Брюс Дерн
и Джейсон Митчелл
.
По сюжету осуждённому Роману (Шонартс) предоставляется возможность участвовать в программе реабилитационной терапии, в которой участвуют дикие мустанги. Ему удаётся поладить с особенно необузданной лошадью. Сарандон предстанет в образе тюремного терапевта, а Адлон сыграет дочь Романа.
Спродюсирует картину Алан Голдман
, а Молли Халлам
поможет ему в качестве исполнительного продюсера. Съёмки стартуют в этом месяце в Неваде.
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