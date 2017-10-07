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Сьюзен Сарандон станет тюремным врачом

7 октября
2017 год

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7 октября 2017
Сьюзен Сарандон и Гидеон Адлон сыграют в драме «Мустанг», сообщает Deadline.

Сьюзен Сарандон станет тюремным врачом

Картина станет режиссёрским дебютом французской актрисы Лауры де Клермон-Тоннер, которая также написала сценарий совместно с Моной Фастволд и Броком Норманом Броком. Компанию Сарандон и Адлон составят Маттиас Шонартс, Брюс Дерн и Джейсон Митчелл.

По сюжету осуждённому Роману (Шонартс) предоставляется возможность участвовать в программе реабилитационной терапии, в которой участвуют дикие мустанги. Ему удаётся поладить с особенно необузданной лошадью. Сарандон предстанет в образе тюремного терапевта, а Адлон сыграет дочь Романа.

Спродюсирует картину Алан Голдман, а Молли Халлам поможет ему в качестве исполнительного продюсера. Съёмки стартуют в этом месяце в Неваде.
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