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Салли Филд подружится с маньяком

8 октября
2017 год

Новости кино >>
8 октября 2017
Дважды оскароносная американская актриса Салли Филд присоединится к актёрам проекта «Маньяк» канала Netflix, сообщает THR.

Салли Филд подружится с маньяком

Чёрная комедия «Маньяк» станет 10-серийной адаптацией одноимённого норвежского сериала, рассказывающего о пациенте психиатрического отделения, который избегает реальности и живет в мире своих фантазий. В главных ролях будущего фильма заняты Эмма Стоун и Джона Хилл. Подробности сюжета пока не разглашаются.

Режиссёр проекта Кэри ФукунагаНастоящий детектив»).
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Эмма СтоунСалли ФилдКэри ФукунагаДжона Хилл
фильмы
Настоящий детектив

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