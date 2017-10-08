Салли Филд подружится с маньяком

Дважды оскароносная американская актриса Салли Филд
присоединится к актёрам проекта «Маньяк»
канала Netflix, сообщает THR
.
Чёрная комедия «Маньяк» станет 10-серийной адаптацией одноимённого норвежского сериала, рассказывающего о пациенте психиатрического отделения, который избегает реальности и живет в мире своих фантазий. В главных ролях будущего фильма заняты Эмма Стоун
и Джона Хилл
. Подробности сюжета пока не разглашаются.
Режиссёр проекта Кэри Фукунага
(«Настоящий детектив
»).
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