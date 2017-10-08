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Джессика Уильямс поколдует с Эдди Редмэйном и Джонни Деппом

8 октября
2017 год

Новости кино >>
8 октября 2017
К работе над продолжением фильма «Фантастические твари и где они обитают» присоединилась американская актриса Джессика Уильямс, сообщает Variety.

Джессика Уильямс поколдует с Эдди Редмэйном и Джонни Деппом

Среди новых актёров франшизы о волшебном мире Джоан Роулинг названы Бронтис Ходоровский, который сыграет алхимика Николаса Фламеля, открывшего элексир жизни, Фиона Глэскотт, Вольф Рот, Виктория Йейтс, Дерек Ридделл, Мак Корби-Тух и Корнелл С. Джон. Главные роли исполняют Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер), Кэтрин Уотерстон (Тина), Элисон Судол (Куини), Дэн Фоглер (Джейкоб), Эзра Миллер (Криденс), Зои Кравиц (Лета Лестрейнж), Джуд Лоу (Альбус Дамблдор) и Джонни Депп (Геллерт Гриндевальд).

Съёмками занимается неизменный Дэвид ЙейтсГарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1», «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2», «Фантастические твари и где они обитают»). По словам самой Роулинг, серия продолжений о волшебном мире будет состоять из пяти картин.

Сиквел фильма «Фантастические твари и где они обитают» выйдет в прокат 16 ноября 2018 года.
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фильмы
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2Гарри Поттер и Орден ФениксаГарри Поттер и Принц-полукровкаФантастические твари и где они обитают

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