Джессика Уильямс поколдует с Эдди Редмэйном и Джонни Деппом

К работе над продолжением фильма «Фантастические твари и где они обитают
» присоединилась американская актриса Джессика Уильямс
, сообщает Variety
.
Среди новых актёров франшизы о волшебном мире Джоан Роулинг
названы Бронтис Ходоровский
, который сыграет алхимика Николаса Фламеля, открывшего элексир жизни, Фиона Глэскотт
, Вольф Рот
, Виктория Йейтс
, Дерек Ридделл
, Мак Корби-Тух
и Корнелл С. Джон
. Главные роли исполняют Эдди Редмэйн
(Ньют Саламандер), Кэтрин Уотерстон
(Тина), Элисон Судол
(Куини), Дэн Фоглер
(Джейкоб), Эзра Миллер
(Криденс), Зои Кравиц
(Лета Лестрейнж), Джуд Лоу
(Альбус Дамблдор) и Джонни Депп
(Геллерт Гриндевальд).
Съёмками занимается неизменный Дэвид Йейтс
(«Гарри Поттер и Орден Феникса
», «Гарри Поттер и Принц-полукровка
», «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1
», «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2
», «Фантастические твари и где они обитают
»). По словам самой Роулинг, серия продолжений о волшебном мире будет состоять из пяти картин.
Сиквел фильма «Фантастические твари и где они обитают»
выйдет в прокат 16 ноября 2018 года
.
обсуждение >>