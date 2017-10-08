Криспин Гловер убьёт с улыбкой

Криспин Гловер
и Ронен Рубинштейн
приглашены на главные роли в независимом фильме ужасов «Улыбающиеся убийцы»
, сообщает Variety
.
Сюжет фильма пока хранится в тайне. Известно, что он основан на реальных событиях и теориях заговора, возникших в Сети в результате похожих серийных смертей молодых людей.
Режиссёр проекта Тим Хантер
, уже работавший с Гловером на фильме «У реки
» (1986). Помимо Гловера и Рубинштейна, в фильме заняты Миа Серафино
, Гарретт Коффи
, Амадеус Серафини
, австралийская поп-звезда Коди Симпсон
и Эшли Рикардс
.
обсуждение >>