Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский и Елена Коренева выяснят семейные отношения

В Юрмале продолжаются съёмки российско-британской психологической драмы
«Ван Гоги»
, сообщает
The Baltic Course
.
фото: Forma Pro Films
В новом проекте режиссёра и сценариста
Сергея Ливнева
(«
Асса
», «
Серп и молот
»)
Даниэль Ольбрыхский
играет известного дирижера, русскоязычного еврея, живущего в Риге в наши дни,
Алексей Серебряков
- его сына, а
Елена Коренева
- подругу, жену, сиделку и любовницу. Подробности сюжета пока не разглашаются, известно, что речь пойдёт о тонкостях отношений между пожилым отцом и его взрослым сыном.
«Иногда встречаются картины, важные для твоего душевного состояния. Эта картина как раз такая. Семейные отношения пожилого сына с очень пожилым отцом. Вопросы отношения к старости. Такие картины редки, их сюжеты можно назвать гамлетовскими, отвечающими на вопрос: что я есть в этом мире?»
- размышляет Алексей Серебряков.
В фильме также участвуют
Ольга Остроумова
,
Светлана Немоляева
,
Наталья Негода
,
Александр Сирин
,
Полина Агуреева
и
Ёла Санько
. Оператор картины
Юрий Клименко
(«
Матильда
», «
Трудно быть богом
»), художник-постановщик
Эдуард Галкин
(«
Любовь-морковь 3
», «
Шагал – Малевич
»), художник по костюмам
Александр Осипов
(«
Большой
», «
А зори здесь тихие...
»). Проект участвовал в питчинге министерства культуры, но господдержку не получил, и снимается на частные деньги.
Съемки картины в Латвии продлятся до 15 октября.
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