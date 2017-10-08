Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский и Елена Коренева выяснят семейные отношения

8 октября
2017 год

Новости кино >>
8 октября 2017
В Юрмале продолжаются съёмки российско-британской психологической драмы «Ван Гоги», сообщает The Baltic Course.

Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский
фото: Forma Pro Films

В новом проекте режиссёра и сценариста Сергея ЛивневаАсса», «Серп и молот») Даниэль Ольбрыхский играет известного дирижера, русскоязычного еврея, живущего в Риге в наши дни, Алексей Серебряков - его сына, а Елена Коренева - подругу, жену, сиделку и любовницу. Подробности сюжета пока не разглашаются, известно, что речь пойдёт о тонкостях отношений между пожилым отцом и его взрослым сыном.

«Иногда встречаются картины, важные для твоего душевного состояния. Эта картина как раз такая. Семейные отношения пожилого сына с очень пожилым отцом. Вопросы отношения к старости. Такие картины редки, их сюжеты можно назвать гамлетовскими, отвечающими на вопрос: что я есть в этом мире?» - размышляет Алексей Серебряков.

В фильме также участвуют Ольга Остроумова, Светлана Немоляева, Наталья Негода, Александр Сирин, Полина Агуреева и Ёла Санько. Оператор картины Юрий КлименкоМатильда», «Трудно быть богом»), художник-постановщик Эдуард ГалкинЛюбовь-морковь 3», «Шагал – Малевич»), художник по костюмам Александр ОсиповБольшой», «А зори здесь тихие...»). Проект участвовал в питчинге министерства культуры, но господдержку не получил, и снимается на частные деньги.

Съемки картины в Латвии продлятся до 15 октября.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Полина АгурееваЭдуард ГалкинЮрий КлименкоЕлена КореневаСергей ЛивневНаталья НегодаСветлана НемоляеваДаниэль ОльбрыхскийОльга ОстроумоваЁла СанькоАлексей СеребряковАлександр Сирин
фильмы
А зори здесь тихие...АссаБольшойЛюбовь-морковь 3МатильдаСерп и молотТрудно быть БогомШагал - Малевич

фотографии >>
Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский и Елена Коренева выяснят семейные отношения фотографии
Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский и Елена Коренева выяснят семейные отношения фотографии
Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский и Елена Коренева выяснят семейные отношения фотографии
Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский и Елена Коренева выяснят семейные отношения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анна Вяземски
5 октября ушла из жизни актриса Анна Вяземски.
Вячеслав Кокорин
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Кокорин.
Валерий Долинин
2 октября ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Долинин.
Виктор Савченков
1 октября ушёл из жизни заслуженный артист РФ Виктор Савченков.

День рождения >>

Татьяна Агафонова
Марк Бернес
Людмила Дребнёва
Петар Зекавица
Леонид Куравлёв
Алексей Сафонов
Анна Тараторкина
Владимир Тягичев (младший)
Светлана Щедрина
Майкл Дудикофф
Мэтт Дэймон
Клод Жад
Игорь Жижикин
Кристанна Локэн
Сигурни Уивер
Чеви Чейз
все родившиеся 8 октября >>

Афиша кино >>

Аритмия
драма, мелодрама
Россия, 2017
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Три сестры
драма
Россия, 2017
My Little Pony в кино
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Канада, Россия, США, 2017
Гангстердам
комедия
Нидерланды, Франция, 2017
Заклятье. Наши дни
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Румыния, 2017
На глубине шести футов
драма, триллер
США, 2017
Неудобная планета
научно-популярный
США, 2017
Родные
биография, исторический фильм
Германия, Латвия, Украина, Эстония, 2016
Сделано в Америке
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Сила мечты
исторический фильм
Россия, Франция, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью