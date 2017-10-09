В четырех городах России пройдёт 3-й фестиваль нового венгерского кино CIFRA

3-й фестиваль нового венгерского кино CIFRA пройдет в четырех городах России, сообщает пресс-служба смотра. С 12 по 15 октября в рамках проекта «КАРО.Арт» будут представлены три полнометражных фильма и подборка лучших короткометражек фестиваля Busho.
В программу фестиваля вошли лучшие новинки венгерского кинематографа. Среди полнометражных фильмов – премьера фильма-победителя Берлинского кинофестиваля «О теле и душе» (реж. Ильдико Энеди), криминальная комедия о жизни людей в инвалидных колясках «Чистое сердце, или Киллеры на колесах» (реж. Аттила Тилл), а также эпическое полотно «Мама и другие сумасшедшие родственники», рассказывающее полную перипетий историю жизни одной венгерской семьи на фоне «больших» событий 20 века.
Короткий метр представлен хитами фестиваля Busho, куда наряду с лучшими венгерскими короткометражными фильмами вошел и лауреат Оскара – лента «Пой» режиссера Криштофа Деака.
Кроме того, в московском киноцентре «Октябрь» состоится дискуссия с кинокритиком Антоном Долиным и режиссером Ильдико Энедипосле показа фильма «О теле и душе».
Показ фильма «О теле и душе» состоится в Москве, Казани и Калининграде. Остальные фильмы будут показаны в Москве, Екатеринбурге, Казани и Калининграде.
Ознакомиться с расписанием фестиваля и приобрести билеты можно на сайте КАРО.
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