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Том Тыквер снял самый дорогой сериал Германии с русскими актёрами

9 октября
2017 год

Новости кино >>
9 октября 2017
На канале TV1000 Premium HD 15 октября состоится премьера нуар-триллера «Вавилон-Берлин», от создателей фильмов «Парфюмер. История одного убийцы» и «Гуд бай, Ленин!», сообщает пресс-служба канала. Заявленный бюджет проекта составил 40 млн евро, обогнав по стоимости такие культовые европейские сериалы, как «Молодой папа», «Столпы Земли», «Карлос» и «Версаль».

«Вавилон-Берлин»
фото: Viasat

Действие сериала разворачивается в Германии конца 20-х годов прошлого века: незажившие раны Первой мировой и стремление забыться в угаре развлечений, декадентская роскошь и ужасающая нищета, коммунистические идеалы и зарождающийся фашизм. В центре сюжета спокойный и тихий на первый взгляд инспектор полиции Гереон Рат (Фолькер Брух, «Гёте», «Наши матери, наши отцы»), который переводится из Кельна в Берлин, чтобы работать над делом вместе с местным старожилом/детективом Вольтером (Петер Курт, «Гуд бай, Ленин!»). Шарлотта Риттер (Лив Лиза Фрис, «Эксперимент 2») подрабатывает машинисткой в этом же в полицейском управлении. Шарлотта — яркая и жизнелюбивая девушка, несмотря на то, что ее жизнь – ежедневная борьба за выживание и попытки вытащить семью из нищеты. Вместе им придется разобраться с тайнами Рата, скрытыми мотивами Вольтера, двойной жизнью Шарлотты и преступной изнанкой пугающего и манящего города.

В основу сериала «Вавилон-Берлин» легла популярная серия романов немецкого писателя Фолькера Кутчера о расследованиях детектива полиции Рата. Серия книг была удостоена швейцарской книжной премии Полар-де-Бургдорф, присуждаемой за лучший детективный роман на немецком языке. По словам Кутчера, источником вдохновения для него послужили романы Рэймонда Чандлера и сериал «Клан Сопрано».

Создателями сериала выступили один из самых успешных немецких и европейских кинорежиссёров нашего времени Том ТыкверБеги, Лола, беги», «Парфюмер. История одного убийцы»), также работавший с режиссерами Вачовски над фильмом «Облачный атлас» и сериалом «Восьмое чувство», Ахим фон Боррис – сценарист фильма-победителя Берлинского кинофестиваля «Гуд бай, Ленин!» и режиссер военной драмы «4 дня в мае», а также Хендрик ХандлёгтенГуд бай, Ленин!»).

В фильме также снимались Северия ЯнушаускайтеЗвезда», «Рыба-мечта»), Олег Тихомиров, Денис Бургазлиев и Дмитрий Александров.

В России премьерный показ сразу двух серий состоится 15 октября в 21:00 на канале TV1000 Premium HD.
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персоны
Фолькер БрухДенис БургазлиевЛана ВачовскиЛилли ВачовскиПетер КуртОлег ТихомировТом ТыкверСеверия Янушаускайте
фильмы
4 дня в маеБеги, Лола, бегиВерсальВосьмое чувствоГётеГуд бай, Ленин!ЗвездаКарлосКлан СопраноМолодой ПапаНаши матери, наши отцыОблачный атласПарфюмер: история одного убийцыРыба-мечтаСтолпы ЗемлиЭксперимент 2

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«Вавилон-Берлин»
«Вавилон-Берлин»
«Вавилон-Берлин»
«Вавилон-Берлин»
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