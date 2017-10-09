Том Тыквер снял самый дорогой сериал Германии с русскими актёрами

Действие сериала разворачивается в Германии конца 20-х годов прошлого века: незажившие раны Первой мировой и стремление забыться в угаре развлечений, декадентская роскошь и ужасающая нищета, коммунистические идеалы и зарождающийся фашизм. В центре сюжета спокойный и тихий на первый взгляд инспектор полиции Гереон Рат (Фолькер Брух, «Гёте», «Наши матери, наши отцы»), который переводится из Кельна в Берлин, чтобы работать над делом вместе с местным старожилом/детективом Вольтером (Петер Курт, «Гуд бай, Ленин!»). Шарлотта Риттер (Лив Лиза Фрис, «Эксперимент 2») подрабатывает машинисткой в этом же в полицейском управлении. Шарлотта — яркая и жизнелюбивая девушка, несмотря на то, что ее жизнь – ежедневная борьба за выживание и попытки вытащить семью из нищеты. Вместе им придется разобраться с тайнами Рата, скрытыми мотивами Вольтера, двойной жизнью Шарлотты и преступной изнанкой пугающего и манящего города.
В основу сериала «Вавилон-Берлин» легла популярная серия романов немецкого писателя Фолькера Кутчера о расследованиях детектива полиции Рата. Серия книг была удостоена швейцарской книжной премии Полар-де-Бургдорф, присуждаемой за лучший детективный роман на немецком языке. По словам Кутчера, источником вдохновения для него послужили романы Рэймонда Чандлера и сериал «Клан Сопрано».
Создателями сериала выступили один из самых успешных немецких и европейских кинорежиссёров нашего времени Том Тыквер («Беги, Лола, беги», «Парфюмер. История одного убийцы»), также работавший с режиссерами Вачовски над фильмом «Облачный атлас» и сериалом «Восьмое чувство», Ахим фон Боррис – сценарист фильма-победителя Берлинского кинофестиваля «Гуд бай, Ленин!» и режиссер военной драмы «4 дня в мае», а также Хендрик Хандлёгтен («Гуд бай, Ленин!»).
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