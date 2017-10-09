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Александр Невский атакует

9 октября
2017 год

Новости кино >>
9 октября 2017
Александр Невский сыграет главную роль в новой приключенческой картине «Яростная атака» («Savage Attack»), рассказал актёр kino-teatr.ru.

Александр Невский, Маттиас Хьюз, Конан Стивенс и Ральф Мюллер
фото: Александр Невский, Маттиас Хьюз, Конан Стивенс и Ральф Мюллер

Партнёрами Невского выступят Ральф МюллерГладиатор»), Конан СтивенсИгра престолов»), Мария БравиковаРазборка в Маниле»), Кристанна ЛокэнТерминатор 3: Восстание машин») и Маттиас ХьюзАнгел тьмы»). Продюсируют проект Эрик БреннерПохищение Мистера Хайнекена» ) и Александр Невский.

«Работа над «Яростной Атакой» должна была начаться в конце октября на Филиппинах, но планы изменились в связи с решением компании «Люксор» выпустить только что законченный фильм Анджея Бартковяка «Максимальный удар» на экраны России и СНГ 30 ноября. Для меня этот проект очень важен и я горд, что мой друг и кумир Арнольд Шварценеггер уже смог посмотреть картину и высоко ее оценил! Также, в России вышла моя книга «Бодибилдинг и другие секреты успеха», поэтому я планирую прилететь в Москву в ближайшее время и лично поддержать выход нового фильма и новой книги!» - рассказал Александр в эксклюзивном телефонном интервью из Лос-Анджелеса.

Съёмки фильма запланированы на начало 2018-го года.
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персоны
Анджей БартковякКристанна ЛокэнРальф МюллерАлександр НевскийМаттиас ХьюзАрнольд Шварценеггер
фильмы
Ангел тьмыГладиаторИгра престоловМаксимальный ударРазборка в МанилеТерминатор 3: Восстание машин

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Александр Невский атакует фотографии
Режиссёр Анджей Бартковяк, Арнольд Шварценеггер, Мария Бравикова и Александр Невский на показе картины «Максимальный удар» в Лос-Анджелесе
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