Александр Невский атакует

«Работа над «Яростной Атакой» должна была начаться в конце октября на Филиппинах, но планы изменились в связи с решением компании «Люксор» выпустить только что законченный фильм Анджея Бартковяка «Максимальный удар» на экраны России и СНГ 30 ноября. Для меня этот проект очень важен и я горд, что мой друг и кумир Арнольд Шварценеггер уже смог посмотреть картину и высоко ее оценил! Также, в России вышла моя книга «Бодибилдинг и другие секреты успеха», поэтому я планирую прилететь в Москву в ближайшее время и лично поддержать выход нового фильма и новой книги!» - рассказал Александр в эксклюзивном телефонном интервью из Лос-Анджелеса.
Съёмки фильма запланированы на начало 2018-го года.
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