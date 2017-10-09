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Ушёл из жизни Жан Рошфор

9 октября
2017 год

Новости кино >>
9 октября 2017
Легендарный французский актер Жан Рошфор скончался в Париже в ночь на 9 октября, сообщает Le Monde.

Ушёл из жизни Жан Рошфор

Родные 87-летнего Рошфора рассказали изданию, что артист умер в одной из больниц Парижа, где находился с августа.

Жан Рошфор (настоящее имя Жан Рауль Робер) родился 29 апреля 1930 года в Динан, Кот-д'Армор, Франция. Посещал частные драматические курсы, учился в Нантской и Парижской консерваториях. После армейской службы в 1949 году поступил в театральную труппу Гренье-Юссено, играл в кабаре на Левом берегу Сены «Фонтан четырех времен года». В 1950 году начал выступать на телевидении.

Дебют Рошфора в кино прошел незаметно. В 1958 году Шарль Жерар и Мишель Девиль дали ему небольшую роль в своей картине «Пуля в стволе». Фильм не был замечен публикой.
Жан Рошфор согласился сниматься в совместном советско-французском фильме «Леон Гаррос ищет друга» (реж. Марсель Палиеро). Рошфор играл роль шофера Фернана. Год пребывания на съемках в СССР закончился для актера женитьбой на польской гражданке.
В Париж Рошфор возвратился женатым, но по-прежнему малоизвестным актером. Жан Рошфор выступал на эстраде, телевидении, дублировал иностранные фильмы и ждал свой звездный час.
Актер много играл в театре, особенно ему удавались герои пьес английского драматурга Гарольда Пинтера «Коллекция», «Любовник». Рошфор обращался к «Платонову» Чехова и комедии Пиранделло «Такой, каким ты хочешь меня видеть».

С 1957 года играл роли второго плана в приключенческих и псевдоисторических фильмах - «Картуш», «Капитан Фракас», в серии фильмов об Анжелике.
Наконец, лишь в 1971 году Ив Робер пригласил Рошфора на главную роль Тулуза в комедию о высоком блондине в черном ботинке. Рошфор создал сатирический, многослойный образ интригана, честолюбца, не брезгующего ничем для достижения цели. Это был подлинный успех Рошфора. Затем последовали роли в «Наследнике» реж. Филиппа Лабро, многочисленных комедиях Ива Робера.

Этапными стали роли комиссара Гибу в фильме Бертрана Тавернье «Часовщик из Сен-Поля» (1974) и аббата Дюбуа у того же режиссера в ленте «Пусть начнется праздник!» (1975).

Присущее ему мастерство и обаяние Рошфор демонстрировал в мелодрамах, комедиях, и в небольших, и в крупных работах. График актера в 80-е - 90-е годы очень плотен, он был одним из самых занятых актеров французского кино. Лауреат премии Сезар за роль в фильме «Краб-барабанщик» (1977).

Успех Жану Рошфору принесли роли в фильмах режиссера Патриса Леконта - «Тандем» (1987), «Муж парикмахерши» (1990) и «Насмешка / Ridicule» (1996).

Всю жизнь Жан Рошфор мечтал сыграть в кино Дон-Кихота, мечта его сбылась, увы, лишь частично: после нескольких съемочных дней работа над фильмом Терри Гиллиама была прервана из-за серьезной болезни актера.

Рошфор выступал как режиссер короткометражного игрового и документального кино.

Последними фильмами артиста стали картины «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012) и «Художник и его модель» (2012), где он сыграл главную роль.
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№ 3
КиноСлав ((д. Камчатка))   9.10.2017 - 18:54
Всё уходят в мир иной, боже , как жаль, но другого исхода нет Все там будем - кто раньше , кто позже. Царствие небесное месье Рошфору, действительно, как будто "ушёл" родной человек......... читать далее>>
№ 2
ямс   9.10.2017 - 18:37
Очень, очень жаль. Ушла еще одна легенда. Царствие небесное талантливейшему Актеру. читать далее>>
№ 1
Немаккейн   9.10.2017 - 16:14
Любимый актёр французского кино. Всегда в форме, всегда хорош, глаза блестят, светятся, а с нашим классным советским дубляжом воспринимался как родной человек. Земля ему пухом и благодарность от всего... читать далее>>
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