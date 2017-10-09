Ушёл из жизни Жан Рошфор

Легендарный французский актер Жан Рошфор
скончался в Париже в ночь на 9 октября, сообщает Le Monde
.
Родные 87-летнего Рошфора рассказали изданию, что артист умер в одной из больниц Парижа, где находился с августа.
Жан Рошфор (настоящее имя Жан Рауль Робер) родился 29 апреля 1930 года в Динан, Кот-д'Армор, Франция. Посещал частные драматические курсы, учился в Нантской и Парижской консерваториях. После армейской службы в 1949 году поступил в театральную труппу Гренье-Юссено, играл в кабаре на Левом берегу Сены «Фонтан четырех времен года». В 1950 году начал выступать на телевидении.
Дебют Рошфора в кино прошел незаметно. В 1958 году Шарль Жерар
и Мишель Девиль
дали ему небольшую роль в своей картине «Пуля в стволе»
. Фильм не был замечен публикой.
Жан Рошфор согласился сниматься в совместном советско-французском фильме «Леон Гаррос ищет друга
» (реж. Марсель Палиеро
). Рошфор играл роль шофера Фернана. Год пребывания на съемках в СССР закончился для актера женитьбой на польской гражданке.
В Париж Рошфор возвратился женатым, но по-прежнему малоизвестным актером. Жан Рошфор выступал на эстраде, телевидении, дублировал иностранные фильмы и ждал свой звездный час.
Актер много играл в театре, особенно ему удавались герои пьес английского драматурга Гарольда Пинтера «Коллекция»
, «Любовник»
. Рошфор обращался к «Платонову»
Чехова и комедии Пиранделло «Такой, каким ты хочешь меня видеть»
.
С 1957 года играл роли второго плана в приключенческих и псевдоисторических фильмах - «Картуш
», «Капитан Фракас
», в серии фильмов об Анжелике
.
Наконец, лишь в 1971 году Ив Робер
пригласил Рошфора на главную роль Тулуза в комедию о высоком блондине в черном ботинке
. Рошфор создал сатирический, многослойный образ интригана, честолюбца, не брезгующего ничем для достижения цели. Это был подлинный успех Рошфора. Затем последовали роли в «Наследнике
» реж. Филиппа Лабро
, многочисленных комедиях Ива Робера.
Этапными стали роли комиссара Гибу в фильме Бертрана Тавернье
«Часовщик из Сен-Поля
» (1974) и аббата Дюбуа у того же режиссера в ленте «Пусть начнется праздник!
» (1975).
Присущее ему мастерство и обаяние Рошфор демонстрировал в мелодрамах, комедиях, и в небольших, и в крупных работах. График актера в 80-е - 90-е годы очень плотен, он был одним из самых занятых актеров французского кино. Лауреат премии Сезар за роль в фильме «Краб-барабанщик
» (1977).
Успех Жану Рошфору принесли роли в фильмах режиссера Патриса Леконта
- «Тандем
» (1987), «Муж парикмахерши
» (1990) и «Насмешка / Ridicule
» (1996).
Всю жизнь Жан Рошфор мечтал сыграть в кино Дон-Кихота, мечта его сбылась, увы, лишь частично: после нескольких съемочных дней работа над фильмом Терри Гиллиама
была прервана из-за серьезной болезни актера.
Рошфор выступал как режиссер короткометражного игрового и документального кино.
Последними фильмами артиста стали картины «Астерикс и Обеликс в Британии
» (2012) и «Художник и его модель
» (2012), где он сыграл главную роль.
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