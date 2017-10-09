Эзра Миллер восхищается Беном Аффлеком под музыку Дэвида Боуи в трейлере фильма «Лига справедливости»

В Сети появился новый трейлер фильма о супергероях «Лига справедливости
».
Фантастическая лента Зака Снайдера
(«Запрещённый приём
», «Человек из стали
», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
») снята на основе одноимённого комикса издательства DC Comics., в котором великие вымышленные герои Земли - Бэтмен (Бен Аффлек
), Супермен (Генри Кавилл
), Чудо-Женщина (Гэйл Гэдот
), Аквамен (Джейсон Момоа
), Флэш (Эзра Миллер
)и Киборг (Рэй Фишер
) - собираются, чтобы сформировать Лигу справедливости для борьбы с угрозой, с которой каждый в отдельности справиться не сможет. Фильм станет пятой картиной франшизы «Расширенная вселенная DC»
о супергероях, после «Человека из стали»
, «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости»
, «Отряда самоубийц
» и «Чудо-женщины
».
«Лига справедливости
» выйдет на экраны России 16 ноября 2017 года
.
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