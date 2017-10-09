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Эзра Миллер восхищается Беном Аффлеком под музыку Дэвида Боуи в трейлере фильма «Лига справедливости»

9 октября
2017 год

Новости кино >>
9 октября 2017
В Сети появился новый трейлер фильма о супергероях «Лига справедливости».



Фантастическая лента Зака СнайдераЗапрещённый приём», «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») снята на основе одноимённого комикса издательства DC Comics., в котором великие вымышленные герои Земли - Бэтмен (Бен Аффлек), Супермен (Генри Кавилл), Чудо-Женщина (Гэйл Гэдот), Аквамен (Джейсон Момоа), Флэш (Эзра Миллер)и Киборг (Рэй Фишер) - собираются, чтобы сформировать Лигу справедливости для борьбы с угрозой, с которой каждый в отдельности справиться не сможет. Фильм станет пятой картиной франшизы «Расширенная вселенная DC» о супергероях, после «Человека из стали», «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости», «Отряда самоубийц» и «Чудо-женщины».

«Лига справедливости» выйдет на экраны России 16 ноября 2017 года.
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