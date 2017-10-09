Омар Си облапошил французов в трейлере фильма «Афера доктора Нока»

В Сети появился дублированный ролик комедии «Афера доктора Нока», экранизации популярного французского романа Жюля Ромэна «Нок, или Чудеса медицины».
1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, устраивается… врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок – мастер в искусстве манипуляции и соблазнения – почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.
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