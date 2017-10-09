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Омар Си облапошил французов в трейлере фильма «Афера доктора Нока»

9 октября
2017 год

Новости кино >>
9 октября 2017
В Сети появился дублированный ролик комедии «Афера доктора Нока», экранизации популярного французского​ роман​а​ Жюля Ромэна «Нок, или Чудеса медицины».​



1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, устраивается… врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок – мастер в искусстве манипуляции и соблазнения – почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.

В фильме снимались Омар Си1+1», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «2+1»), Ана ЖирардоСент-Амур: удовольствия любви»), Алекс ЛутсКрасотки в Париже») и Одри ДанаЖенщина и мужчины», «Если б я была мужчиной»).

«Афера доктора Нока» выйдет в российский прокат 2 ноября.
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Одри ДанаАна ЖирардоОмар Си
фильмы
1+12+1Афера доктора НокаЕсли б я была мужчинойЖенщина и мужчиныКрасотки в ПарижеЛюди Икс: Дни минувшего будущегоСент-Амур: удовольствия любви

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