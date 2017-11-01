Любовь Толкалина покажет женскую дружбу

В Москве проходят съемки нового сериала для канала СТС «Девочки не сдаются»
, рассказывающего пять женских историй о поиске любви в большом городе. Главные роли исполняют Любовь Толкалина
, Агния Кузнецова
, Виктория Кобленко
, Мария Валешная
и Анна Якунина
.
Героиня Толкалиной – бывшая модель, а теперь жена бизнесмена (Алексей Макаров
) Ксюша, которой наскучила семейная жизнь и она ходит по барам, где флиртует с незнакомцами.
«Ксюша отлично знает, что такое виски сауэр, коктейль «Маргарита» или текила бум, поэтому перед съемками я наблюдала за людьми в баре, как меняется их жестикуляция, в зависимости от степени опьянения и выбора напитка. Кроме того, для каждой из героинь я всегда подбираю разные жесты. И, кстати, кое-что Ксюша одолжила у Майли Сайрус. А нетрезвое состояние передать не так сложно: например, через глубину дыхания, смещение фокуса внимания, а еще можно икать, путать слова»
, – рассказывает Толкалина.
Ее подругу – эффектную стюардессу Вику – играет актриса Виктория Кобленко, которая специально прилетает из Амстердама, где живет и работает (в Голландии она телеведущая и блогер), на съемки в Москву.
«У меня волшебная роль. Я играю девушку из богатой семьи, которая не привыкла работать, у которой очень яркая и беззаботная жизнь, но банк, в котором родители хранили деньги, лопнул и ей приходится учиться работать. История и ироничная, и трагичная одновременно. Играю я стюардессу, это первая работа, куда она пошла устраиваться и попала именно в нужный коллектив, именно в тот экипаж, где есть один молодой человек, который Вике очень нравится. Он женат и, естественно, от этого происходит еще больше трагедий. Роль возлюбленного исполняет Андрей Чернышов. Он для меня предел мечты. Я делаю все и больше, чтобы его завоевать. Но, к сожалению, есть еще один мужчина, который мечтает о том же по отношению ко мне. Это Александр Ратников. И вот получается такой любовный треугольник»
, – раскрывает секреты сериала актриса.
Кстати, именно ей на съемках журналисты задают вопрос о том, что «Девочки не сдаются» уже стали напоминать «Секс в большом городе». Соответственно актрисам на будущее надо выбрать свои ролевые модели.
«Я, безусловно, Керри Брэдшоу. Это касается моего гардероба, потому что, естественно, когда есть сценарий, мы можем делать образы очень яркие и каждый по-своему. Вот у меня получилось ярко в прямом смысле слова. Было сразу сказано – никто не носит яркую помаду, кроме Вики. Никто не носит юбку-карандаш, кроме Вики. Никто не ходит с декольте, кроме Вики. Были приняты решения, которые мне очень помогают быть яркой»
, – с улыбкой говорит актриса.
Сходство с Керри Брэдшоу у героини Кобленко и в поиске своего «мужчины мечеты», и с тесной связи с подругами. Так, например, актриса рассказывает, что с Анной Якуниной, исполнительницей роли боевой пацанки Аллы, она дружила еще до проекта.
«Я думаю, что многие женщины узнают в моей героине что-то свое, родное. В целом, наш сериал про женскую команду, про судьбы каждой, про хулиганство, про свободу, про любовь, про чувство плеча, про все, что есть в нашей жизни, и все это на примере женщин разных поколений. Это трогательная, смешная, настоящая, искренняя история!»
– отмечает Якунина.
Еще одна подруга – Маша, ассистент пластического хирурга (его играет Кирилл Сафонов
), влюбленная в своего начальника. Роль Маши исполняет Агния Кузнецова. Она рассказывает, что именно любовь меняет ее героиню.
«Из неуверенной в себе девочки в очках она превращается в прекрасную влюбленную девушку. Потому что любовь – это главная энергия, которая может менять человека в лучшую сторону. Мне очень нравится моя героиня, она самая светлая из всех и у нее, мне кажется, очень интересная история. Зрителю будет любопытно следить за ее любовными перипетиями с красавцем-хирургом. Маша – открытая, добрая, честная, очень положительный персонаж. Очень интересно играть такие роли, но мне такие роли предлагают не часто. К тому же это комедия, поэтому вдвойне интересная работа»
, – говорит Кузнецова.
Роль «совести» всего проекта принадлежит героине Марии Валешиной – ведущей прогноза погоды Лере, которая отчаянно хочет наконец обрести любимого мужа и детей.
«Сложность для меня была в том, что у меня впервые такой проект, где чисто женский коллектива. Здесь все построено на нашей любви, на нашей дружбе, на наших ругательствах и мы, конечно же, должны быть подругами, чтобы это все воплотить на экране весело и задорно. Мне было сложно, потому что я попала в уже сложившуюся команду. Девочки уже отсняли пилот, а я у них как новенькая в классе. До этого снимали другую актрису, но она ушла в декрет. Можно сказать мне повезло»
, – уверена Валешина.
Съемки сериала будут проходить до конца ноября. Результат совместной работы девушек можно будет увидеть в новом году на канале СТС.
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