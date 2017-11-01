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Равшана Куркова доводит до слёз Яна Цапника

1 ноября
2017 год

Новости кино >>
1 ноября 2017
Сайт kino-teatr.ru представляет фрагмент новой отечественной семейной комедии «Детки напрокат» с Равшаной Курковой и Артемом Ткаченко в главных ролях.

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Картина рассказывает про девочку Венеру (Диана Антосяк), веселую бунтарку, которая доставляет кучу хлопот своей правильной и немного скучной матери-юристу Ульяне (Куркова). Мальчик Макс (Эрик Холявко-Гришин) же, наоборот, вынужден вести себя, как взрослый, и опекать безалаберного и инфантильного отца Костю (Ткаченко), который далек от реальности и большую часть своего времени посвящает интернет-блогу. Ребята так непохожи на своих родителей, будто их подменили в роддоме. Обратившись к психологу, родители получают неожиданный совет — поменяться детьми.

В фильме также сыграли Ян Цапник, Алла Михеева, Роман Курцын, Владимир Епифанцев, Сергей Епишев, Сергей Никоненко и другие. Комедия «Детки напрокат» в кинотеатрах с 23 ноября.
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Детское кино / ДетиРоссийские фильмы
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Владимир ЕпифанцевСергей ЕпишевРавшана КурковаРоман КурцынАлла МихееваСергей НиконенкоАртём ТкаченкоЭрик Холявко-ГришинЯн Цапник
фильмы
Детки напрокат

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Равшана Куркова доводит до слёз Яна Цапника фотографии
Равшана Куркова доводит до слёз Яна Цапника фотографии
Равшана Куркова доводит до слёз Яна Цапника фотографии
Равшана Куркова доводит до слёз Яна Цапника фотографии
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