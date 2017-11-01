Равшана Куркова доводит до слёз Яна Цапника

Сайт kino-teatr.ru
представляет фрагмент новой отечественной семейной комедии «Детки напрокат»
с Равшаной Курковой
и Артемом Ткаченко
в главных ролях.
Картина рассказывает про девочку Венеру (Диана Антосяк
), веселую бунтарку, которая доставляет кучу хлопот своей правильной и немного скучной матери-юристу Ульяне (Куркова). Мальчик Макс (Эрик Холявко-Гришин
) же, наоборот, вынужден вести себя, как взрослый, и опекать безалаберного и инфантильного отца Костю (Ткаченко), который далек от реальности и большую часть своего времени посвящает интернет-блогу. Ребята так непохожи на своих родителей, будто их подменили в роддоме. Обратившись к психологу, родители получают неожиданный совет — поменяться детьми.
В фильме также сыграли Ян Цапник
, Алла Михеева
, Роман Курцын
, Владимир Епифанцев
, Сергей Епишев
, Сергей Никоненко
и другие. Комедия «Детки напрокат» в кинотеатрах с 23 ноября.
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