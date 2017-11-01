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Джозеф Гордон-Левитт заменит Пола Дано в триллере «7500»

1 ноября
2017 год

Новости кино >>
1 ноября 2017
Актер Джозеф Гордон-Левитт, известный по фильмам «Сноуден», «Прогулка» и «Темный рыцарь. Возрождение легенды» сыграет главную роль в драме «7500» о захвате самолета, следующего по рейсу Берлин-Париж, сообщает издание Deadline.

Джозеф Гордон-Левитт заменит Пола Дано в триллере «7500»

Режиссером фильма выступает Патрик Воллрат, участник Каннского кинофестиваля и претендент на премию «Оскар» с короткометражкой «Все будет хорошо». Новая картина станет дебютной полнометражной картиной кинематографиста.

Проект был проанонсирован еще в начале 2017 года. Тогда планировалось, что главную роль исполнит Пол Дано, а съемки начнутся летом в Германии. Однако ситуация изменилась. Теперь роль пилота захваченного лайнера исполнит Гордон-Левитт. Работа над картиной началась в Вене. В производстве ленты задействованы немецкие продюсеры Йонас Каценштейн и Максимилиан Лео, которые работали над картиной Калина Питера Нецера «Ана, любовь моя», участвовавшей в конкурсе Берлинского кинофестиваля этого года.
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