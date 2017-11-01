Джозеф Гордон-Левитт заменит Пола Дано в триллере «7500»

Актер Джозеф Гордон-Левитт
, известный по фильмам «Сноуден»
, «Прогулка»
и «Темный рыцарь. Возрождение легенды»
сыграет главную роль в драме «7500»
о захвате самолета, следующего по рейсу Берлин-Париж, сообщает издание Deadline
.
Режиссером фильма выступает Патрик Воллрат
, участник Каннского кинофестиваля и претендент на премию «Оскар» с короткометражкой «Все будет хорошо»
. Новая картина станет дебютной полнометражной картиной кинематографиста.
Проект был проанонсирован еще в начале 2017 года. Тогда планировалось, что главную роль исполнит Пол Дано
, а съемки начнутся летом в Германии. Однако ситуация изменилась. Теперь роль пилота захваченного лайнера исполнит Гордон-Левитт. Работа над картиной началась в Вене. В производстве ленты задействованы немецкие продюсеры Йонас Каценштейн
и Максимилиан Лео
, которые работали над картиной Калина Питера Нецера «Ана, любовь моя»
, участвовавшей в конкурсе Берлинского кинофестиваля этого года.
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