ревью

Новости кино Народ, которого не было: опубликован трейлер фильма «Скиф» Российское фэнтези выйдет в прокат 18 января 2018 года.

Ролики фильмов «Скиф» Историческое фэнтези о цивилизации, которой больше нет.

Новости кино Джозеф Гордон-Левитт заменит Пола Дано в триллере «7500» Актер сыграет пилота, который противостоит террористам.

Лайфстайл Полиция помешала Армену Джигарханяну взломать дверь в квартиру жены Жена актера покинула Россию, забрав ключи от квартиры

Интервью Алексей Учитель: «В любовной истории «Матильды» заложена судьба страны» Режиссер – о своем фильме, получившем статус самого скандального релиза года, влиянии РПЦ на политику государства и роли Данилы Козловского.