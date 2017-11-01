Народ, которого не было: опубликован трейлер фильма «Скиф»

Компания СТВ продюсера Сергея Сельянова
представила трейлер картины «Скиф»
режиссера Рустама Мосафира
.
«Это фэнтези на основе нашего далекого прошлого, когда на смену язычеству начали приходить новые цивилизационные формы, и между ними возникали серьезные столкновения»
, – говорит о фильме Сельянов.
Действие картины происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница.
Главные роли в «Скифе» сыграли Алексей Фаддеев
, Виталий Кравченко
, Александр Кузнецов
, Александр Пацевич
и Юрий Цурило
. В прокат фильм выйдет 18 января.
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