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Народ, которого не было: опубликован трейлер фильма «Скиф»

1 ноября
2017 год

Новости кино >>
1 ноября 2017
Компания СТВ продюсера Сергея Сельянова представила трейлер картины «Скиф» режиссера Рустама Мосафира.

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«Это фэнтези на основе нашего далекого прошлого, когда на смену язычеству начали приходить новые цивилизационные формы, и между ними возникали серьезные столкновения», – говорит о фильме Сельянов.

Действие картины происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница.

Главные роли в «Скифе» сыграли Алексей Фаддеев, Виталий Кравченко, Александр Кузнецов, Александр Пацевич и Юрий Цурило. В прокат фильм выйдет 18 января.
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