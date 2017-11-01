Санса Старк переживёт авиакатастрофу

Британская актриса Софи Тёрнер
, известная зрителям по роли Сансы Старк в «Игре престолов»
, сыграет главную роль в драме «Девушка, упавшая с неба»
, рассказывающей про школьницу, которая выжила в джунглях после авиакатастрофы, сообщает издание Deadline
.
Фильм, режиссером которого выступит Стэнли М.Брукс
, работавший над картиной «Школьный проект»
, основан на автобиографии Джулиан Копке.
Семнадцатилетняя школьница Копке оказалась единственной выжившей при авиакатастрофе над Перуанскими джунглями 24 декабря 1971: упав с высоты 10 000 футов, она 11 дней в одиночку пробиралась сквозь джунгли в поисках помощи.
Проект будет представлен на American Film Market, который начал свою работу 1 ноября в Санта-Монике. О дате выхода фильма пока не сообщается.
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