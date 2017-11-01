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Санса Старк переживёт авиакатастрофу

1 ноября
2017 год

Новости кино >>
1 ноября 2017
Британская актриса Софи Тёрнер, известная зрителям по роли Сансы Старк в «Игре престолов», сыграет главную роль в драме «Девушка, упавшая с неба», рассказывающей про школьницу, которая выжила в джунглях после авиакатастрофы, сообщает издание Deadline.

Санса Старк переживёт авиакатастрофу

Фильм, режиссером которого выступит Стэнли М.Брукс, работавший над картиной «Школьный проект», основан на автобиографии Джулиан Копке.
Семнадцатилетняя школьница Копке оказалась единственной выжившей при авиакатастрофе над Перуанскими джунглями 24 декабря 1971: упав с высоты 10 000 футов, она 11 дней в одиночку пробиралась сквозь джунгли в поисках помощи.

Проект будет представлен на American Film Market, который начал свою работу 1 ноября в Санта-Монике. О дате выхода фильма пока не сообщается.
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