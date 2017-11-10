Netflix снимет сериал о падении династии Романовых

Netflix снимет высокобюджетный документальный сериал о падении династии Романовых. Об этом сообщает издание Deadline.
фото: Global Look Press
Картина будет состоять из шести частей и называться «Последние цари» (The Last Czars). Её производством займется продюсерская компания Nutopia, которая также снимала документальный сериал «Америка. История Соединенных Штатов».
фото: Wikimedia Commons
В сериале о последнем российском императоре Николае II будут присутствовать элементы как документального, так и игрового кино. По информации издания, премьера картины запланирована на 2018 год.
Ранее стало известно, что Amazon совместно с компанией Weinstein Television также начали производство сериала «Романовы». Сюжет повествует о людях, которые верят, что являются потомками знаменитой царской династии. Сообщалось, что в съемках примут участие Изабель Юппер, Кристина Хендрикс, Аманда Пит, Джек Хьюстон и Аарон Экхарт.
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