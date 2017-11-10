«Жизнь после жизни» проверит чувства на прочность

В Минске продолжаются съемки картины «Жизнь после жизни» (совместный проект «Беларусьфильм» и российской кинокомпании «Мавр») Дмитрия Астрахана. Об этом сообщает пресс-служба актрисы Валерии Кожевниковой.
фото: пресс-служба Кожевниковой
Это картина о любви, соединяющей людей даже после смерти. По сценарию самым сильным чувствам предстоит проверка «небесного суда», который определит настоящие ли они.
В роли судей – Кирилл Сафонов, представший банкиром и небесным вершитем судеб, и Валерия Кожевникова – его милая супруга Лора.
фото: пресс-служба Кожевниковой
«Мне нравится воплощать на экране людей из других эпох, это как будто позволяет мне путешествовать во времени. Моя Лора – кроткая, молчаливая, скромная девушка девятнадцатого века, обладающая сильным характером», - цитирует актрису пресс-служба.
фото: пресс-служба Кожевниковой
По сюжету именно на том свете герои встречают супругов Нечаевых: Юрия (Александр Домогаров) - известного продюсера и тусовщика, и Лену (Татьяна Кабанова), отчаянно сражающуюся за семейное счастье.
Релиз романтической истории, сценарий которой подготовил победитель конкурса кинопроектов Министерства культуры Белоруссии Олег Данилов, запланирован на 2018 год.
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