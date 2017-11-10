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«Жизнь после жизни» проверит чувства на прочность

10 ноября
2017 год

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10 ноября 2017
В Минске продолжаются съемки картины «Жизнь после жизни» (совместный проект «Беларусьфильм» и российской кинокомпании «Мавр») Дмитрия Астрахана. Об этом сообщает пресс-служба актрисы Валерии Кожевниковой.

«Жизнь после жизни» проверит чувства на прочность
фото: пресс-служба Кожевниковой

Это картина о любви, соединяющей людей даже после смерти. По сценарию самым сильным чувствам предстоит проверка «небесного суда», который определит настоящие ли они.
В роли судей – Кирилл Сафонов, представший банкиром и небесным вершитем судеб, и Валерия Кожевникова – его милая супруга Лора.

«Жизнь после жизни» проверит чувства на прочность
фото: пресс-служба Кожевниковой

«Мне нравится воплощать на экране людей из других эпох, это как будто позволяет мне путешествовать во времени. Моя Лора – кроткая, молчаливая, скромная девушка девятнадцатого века, обладающая сильным характером», - цитирует актрису пресс-служба.

«Жизнь после жизни» проверит чувства на прочность
фото: пресс-служба Кожевниковой

По сюжету именно на том свете герои встречают супругов Нечаевых: Юрия (Александр Домогаров) - известного продюсера и тусовщика, и Лену (Татьяна Кабанова), отчаянно сражающуюся за семейное счастье.

Релиз романтической истории, сценарий которой подготовил победитель конкурса кинопроектов Министерства культуры Белоруссии Олег Данилов, запланирован на 2018 год.
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Дмитрий АстраханАлександр ДомогаровТатьяна КабановаВалерия КожевниковаКирилл Сафонов

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