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Райан Джонсон снимет совершенно новую трилогию «Звездных войн»

10 ноября
2017 год

Новости кино >>
10 ноября 2017
Кинокомпания Disney в сотрудничестве с Lucasfilm намерена снять новую трилогию популярной киносаги «Звездные войны». Об этом сообщает издание Deadline.

Райан Джонсон снимет совершенно новую трилогию «Звездных войн»
фото: Официальный постер

Разработкой очередной серии займется Райан Джонсон – сценарист и режиссер последней снятой на сегодняшний день части саги под названием «Звёздные войны: Последние джедаи».

«Трилогия попадет под бренд «Звездных войн», но это будет совершенно новая история с оригинальными персонажами в другой галактике», – говорится в сообщении.

По мнению самого Джонсона и продюсера Рэма Бергмана «Звездные войны» представляют собой «самую крупную современную мифологию». «Мы не можем дождаться продолжения работы над новой серией фильмов», – цитирует их Deadline.

Райан Джонсон снимет совершенно новую трилогию «Звездных войн»

«Звёздные войны» – культовая фантастическая сага американского режиссера Джорджа Лукаса, которая включает в себя 8 кинофильмов. Первый эпизод вышел на экраны в 1977 году и собрал в мировом прокате 775,4 млн долларов. Истории главных героев – Принцессы Леи, Хана Соло, Оби-Ван Кеноби и Дарта Вейдера – до сих пор пользуются широкой популярностью.
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