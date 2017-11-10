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Новости кино Учитель не будет снимать продолжение «Матильды» Режиссер считает, что «делать этого точно не надо».

Интервью Евгений Стычкин: «Кино по-прежнему важнейшее из искусств!» Ленин, Нестор Махно, чекист Костенко и другие сегодняшние образы актера

Новости кино Райан Джонсон снимет совершенно новую трилогию «Звездных войн» История о новых героях в другой галактике под популярным брендом.

Ролики фильмов «Шерлок Гномс» Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение — теперь в огромном Лондоне.

Обзор сериалов «Чернобыль 2: Зона отчуждения» // Безумные Максы в стране ходячих мертвецов На ТВ-3 стартует американский сезон российского сериала про путешествия во времени

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