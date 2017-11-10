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Учитель не будет снимать продолжение «Матильды»

10 ноября
2017 год

Новости кино >>
10 ноября 2017
Режиссер Алексей Учитель не намерен снимать продолжение фильма «Матильда», несмотря на многочисленные предложения начать работу над сценарием второй картины в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Учитель не будет снимать продолжение «Матильды»

«Мои творческие планы на ближайшие три-четыре года не связаны с царской семьей, - цитирует Учителя агентство. – Могу вам сказать, что очень многие, включая даже крупных чиновников, мне говорили, что надо срочно писать сценарий «Матильды-2». Но точно могу вам сказать, что я этого делать не буду».

По словам режиссера, что такое решение он принял не из-за страха. «Не потому что я боюсь, а потому что этого делать мне точно не надо», – объясняет Учитель свой выбор.

Учитель не будет снимать продолжение «Матильды»
фото: ТПО Рок

Фильм «Матильда», который посвящен истории любви знаменитой балерины Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска) и будущего императора Николая II (Ларс Айдингер), вышел в прокат 26 октября, несмотря на скандал.

Дискуссия вокруг фильма возникла по инициативе депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая считает, что он оскорбляет память царя и чувства верующих. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат. Против картины также выступили некоторые организации. Так, представители общественного движения «Царский крест» назвали фильм «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».
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