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Фелиция Дэй станет экспертом по драконам

11 ноября
2017 год

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11 ноября 2017
Фелиции Дэй досталась ключевая роль в третьем сезоне фэнтези-сериала Syfy «Волшебники», сообщает Nerdist.

Фелиция Дэй

В телевизионной адаптации трилогии Льва Гроссмана Квентин Колдуотер (Джейсон Ральф) осознаёт, что волшебная страна Филлори, о которой он читал в детстве, не только реален, но ещё и очень опасен.

Актрисе достанется образ эксперта по драконам Поппи, помогающей главным героям. «Я очень рад присоединиться к Магам в этом сезоне. Шоу – одно из моих любимых, а шоураннер Сера Гэмбл – одна из моих героинь Голливуда. Я не могу дождаться, когда поклонники встретят Поппи!» – поделилась своей радостью Дэй.

Бессменными шоураннерами экранизации являются Сэра Гэмбл и Джон Макнамара. Премьеру нового сезона следует ожидать в начале будущего года.
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