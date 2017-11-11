Фелиция Дэй станет экспертом по драконам

Фелиции Дэй
досталась ключевая роль в третьем сезоне фэнтези-сериала Syfy «Волшебники»
, сообщает Nerdist.
В телевизионной адаптации трилогии Льва Гроссмана
Квентин Колдуотер (Джейсон Ральф
) осознаёт, что волшебная страна Филлори, о которой он читал в детстве, не только реален, но ещё и очень опасен.
Актрисе достанется образ эксперта по драконам Поппи, помогающей главным героям. «Я очень рад присоединиться к Магам в этом сезоне. Шоу – одно из моих любимых, а шоураннер Сера Гэмбл – одна из моих героинь Голливуда. Я не могу дождаться, когда поклонники встретят Поппи!» –
поделилась своей радостью Дэй.
Бессменными шоураннерами экранизации являются Сэра Гэмбл
и Джон Макнамара
. Премьеру нового сезона следует ожидать в начале будущего года.
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