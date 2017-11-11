Начо Вигалондо вернётся к путешествиям во времени

Создатель «Временной петли»
и «Моей девушки — монстра» Начо Вигалондо
адаптирует для кино комикс Эда Бриссона «Возврат»
(The Comeback) от издательства Image Comics.
Согласно THR, продюсером будущей ленты числится автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман
. Вигалондо работает над сценарием.
Оригинал рассказывает об агентах «Соединения» Марке и Сете, которые за определённую плату возвращаются назад во времени, дабы спасти людей от их безвременной кончины. Но спасательная операция идёт наперекосяк, и главные герои оказываются в ловушке в прошлом, находясь в бегах и от ФБР, и от собственных работодателей.
Продюсерами фильма также являются Нахикари Ипинья
, Дэвид Элперт
, Шон
и Брайан Фёрсты
. За производством присмотрит студия Sony Pictures.
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