Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Начо Вигалондо вернётся к путешествиям во времени

11 ноября
2017 год

Новости кино >>
11 ноября 2017
Создатель «Временной петли» и «Моей девушки — монстра» Начо Вигалондо адаптирует для кино комикс Эда Бриссона «Возврат» (The Comeback) от издательства Image Comics.

Начо Вигалондо и Роберт Киркман

Согласно THR, продюсером будущей ленты числится автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман. Вигалондо работает над сценарием.

Оригинал рассказывает об агентах «Соединения» Марке и Сете, которые за определённую плату возвращаются назад во времени, дабы спасти людей от их безвременной кончины. Но спасательная операция идёт наперекосяк, и главные герои оказываются в ловушке в прошлом, находясь в бегах и от ФБР, и от собственных работодателей.

Продюсерами фильма также являются Нахикари Ипинья, Дэвид Элперт, Шон и Брайан Фёрсты. За производством присмотрит студия Sony Pictures.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Вперёд, в прошлое!
Поиск по меткам
Комикс

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Задорнов
9 ноября ушёл из жизни Михаил Задорнов.
Аркадий Повзнер
8 ноября ушёл из жизни оператор Аркадий Повзнер.
Кашфи Гадельшин
8 ноября ушёл из жизни актёр, театральный деятель Кашфи Гадельшин.
Тарас Денисенко
7 ноября ушёл из жизни актёр, режиссёр Тарас Денисенко.

День рождения >>

Александр Аравушкин
Ефим Березин
Алексей Борзунов
Олеся Железняк
Эдуард Изотов
Михаил Кислов
Павел Кузьмин
Анна Пескова
Георгий Хостикоев
Биби Андерсон
Дайан Венора
Леонардо ДиКаприо
Анджей Лапицкий
Скут Макнэйри
Деми Мур
Роберт Райан
все родившиеся 11 ноября >>

Афиша кино >>

Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
Ужин
драма, мистика, триллер
США, 2017
Маленький вампир
приключения, фэнтези
Великобритания, Германия, Дания, 2017
Рок
комедия
Россия, 2017
Дело храбрых
драма, социальная драма
США, 2017
Женись на мне, чувак
комедия
Франция, 2017
Тетраграмматон
вестерн, детектив, комедия
Израиль, Россия, Украина, 2017
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Убийство в "Восточном экспрессе"
детектив, криминальный фильм, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью