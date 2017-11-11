Одиннадцатая попадёт в «Хроники Нарнии»

Одиннадцатой, т.е. Милли Бобби Браун
прочат роль Джилл Поул в картине «Хроники Нарнии: Серебряное кресло»
, уверяет That Hashtag Show.
За постановку фильма возьмётся Джо Джонстон
(«Джуманджи»
), для которого четвёртая часть серии станет последней режиссёрской работой.
Проект задуман как перезапуск цикла. Над сценарием адаптации одноимённого романа К.С. Льюиса
работает Дэвид Маги
(«Жизнь Пи»
), продюсером числится Марк Гордон
.
Съёмки запланированы на следующую зиму, локацией послужит Южный остров в Новой Зеландии. В прокат экранизация выйдет в 2019-м.
обсуждение >>