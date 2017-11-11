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Шон Леви отправится на Луну

11 ноября
2017 год

Новости кино >>
11 ноября 2017
Шон Леви займёт режиссёрское кресло фильма «Кратер» по сценарию Джона Гриффина, права на который приобрела 20th Century Fox, сообщает Variety.

Шон Леви

Продюсерами картины могут стать Дэн Ливайн и сам Леви, который лично принёс сценарий Гриффина в студию после его прочтения.

Действие будущей ленты в духе «Останься со мной» развернётся на Луне. В эпицентре событий окажется юный обитатель шахтёрской колонии, потерявший отца. Вместе с четырьмя друзьями мальчик отправляется в путешествие для исследования некоего загадочного кратера.
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