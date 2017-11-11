Шон Леви отправится на Луну

Шон Леви
займёт режиссёрское кресло фильма «Кратер»
по сценарию Джона Гриффина
, права на который приобрела 20th Century Fox, сообщает Variety.
Продюсерами картины могут стать Дэн Ливайн
и сам Леви, который лично принёс сценарий Гриффина в студию после его прочтения.
Действие будущей ленты в духе «Останься со мной»
развернётся на Луне. В эпицентре событий окажется юный обитатель шахтёрской колонии, потерявший отца. Вместе с четырьмя друзьями мальчик отправляется в путешествие для исследования некоего загадочного кратера.
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