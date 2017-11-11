Эллен Пейдж сыграет в телевизионном комиксе «Академия Амбрелла»

Эллен Пэйдж
сыграет одну из главных ролей в многосерийном комиксе Netflix «Академия Амбрелла»
.
Согласно Deadline, комикс-серия Джерарда Уэя
, выпущенная издательством Dark Horse Comics, рассказывает о членах Академии Амбрелла, расформированной команды супергероев, вновь объединяющихся после смерти их приёмного отца, «сэра Реджинальда Харгривза», который на самом деле является инопланетянином. Пэйдж предстанет в образе отчуждённой скрипачки Вани Харгривз, работающей в команде под псевдонимом Белая Скрипка.
Сценаристом пилота числится Джереми Слэйтер
(«Изгоняющий дьявола»
), шоураннером и исполнительным продюсером сериала – Стив Блэкман
(«Фарго»
). В качестве исполнительных продюсеров также заняты Кит Голдберг
, Майк Ричардсон
и сам Уэй. За производство отвечают Dark Horse Entertainment и Universal Cable Productions. Первый сезон, состоящий из десяти эпизодов, следует ожидать в новом году.
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