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Эллен Пейдж сыграет в телевизионном комиксе «Академия Амбрелла»

11 ноября
2017 год

Новости кино >>
11 ноября 2017
Эллен Пэйдж сыграет одну из главных ролей в многосерийном комиксе Netflix «Академия Амбрелла».

Эллен Пейдж сыграет в телевизионном комиксе «Академия Амбрелла»

Согласно Deadline, комикс-серия Джерарда Уэя, выпущенная издательством Dark Horse Comics, рассказывает о членах Академии Амбрелла, расформированной команды супергероев, вновь объединяющихся после смерти их приёмного отца, «сэра Реджинальда Харгривза», который на самом деле является инопланетянином. Пэйдж предстанет в образе отчуждённой скрипачки Вани Харгривз, работающей в команде под псевдонимом Белая Скрипка.

Сценаристом пилота числится Джереми Слэйтер («Изгоняющий дьявола»), шоураннером и исполнительным продюсером сериала – Стив Блэкман («Фарго»). В качестве исполнительных продюсеров также заняты Кит Голдберг, Майк Ричардсон и сам Уэй. За производство отвечают Dark Horse Entertainment и Universal Cable Productions. Первый сезон, состоящий из десяти эпизодов, следует ожидать в новом году.
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