Найден сценарист для экранизации игры Metal Gear Solid

Дерека Коннолли
(«Мир Юрского периода»
) назначили сценаристом экранизации игры Хидео Кодзимы Metal Gear Solid
, производством которой озабочена студия Sony Pictures, сообщает Variety.
Режиссёром фильма является Джордан Вот-Робертс
, работавший с Коннолли над лентой «Конг: Остров черепа»
. Продюсерская команда состоит из Ави
и Ари Арадов
.
Зрителю предстоит узнать, кто такой Солид Снейк и чем он прославился в игровом мире. Всего продано более 40 миллионов копий игр из данной серии, стартовавшей в далёком 1987 году.
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