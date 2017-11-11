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Найден сценарист для экранизации игры Metal Gear Solid

11 ноября
2017 год

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11 ноября 2017
Дерека Коннолли («Мир Юрского периода») назначили сценаристом экранизации игры Хидео Кодзимы Metal Gear Solid, производством которой озабочена студия Sony Pictures, сообщает Variety.

Дерек Коннолли

Режиссёром фильма является Джордан Вот-Робертс, работавший с Коннолли над лентой «Конг: Остров черепа». Продюсерская команда состоит из Ави и Ари Арадов.

Зрителю предстоит узнать, кто такой Солид Снейк и чем он прославился в игровом мире. Всего продано более 40 миллионов копий игр из данной серии, стартовавшей в далёком 1987 году.
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