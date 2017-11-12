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Дэдпул отпраздновал Рождество

12 ноября
2017 год

Новости кино >>
12 ноября 2017
Опубликованы праздничные промопостеры «Дэдпула 2». Большая часть из них появилась на страницах журнала Good Housekeeping.

Дэдпул отпраздновал Рождество

Мутанту Дэдпулу (Райан Рейнольдс) и его помощникам предстоит схватка с «Чёрным Томом» Кэссиди в исполнении Джека Кеси («Штамм»). В фильме также заняты Джош Бролин, Морена Баккарин, Эдди Марсан, Зази Битц и другие актёры.

Постановку осуществляет Дэвид Лейтч по сценарию Ретта Риза, Пола Верника и Дрю Годдарда.

Второй «Дэдпул» выйдет в прокат 31 мая будущего года.
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