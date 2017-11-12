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«Тайна Коко», «Босс-молокосос» и ещё 24 мультфильма претендуют на «Оскар»

12 ноября
2017 год

Новости кино >>
12 ноября 2017
Названы соискатели премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

«Тайна Коко»

Согласно THR, в отличие от прошлого года, когда на номинацию претендовало 27 работ, на сей раз американские киноакадемики сосредоточили своё внимание на 26 претендентах из-за того, что не все ленты выполнили обязательное требование по части проката в Лос-Анджелесе.

В список вошли картины «Босс-молокосос», «Тачки 3», «Жил-был кот», «Тайна Коко», «Гадкий я 3», «Эмоджи фильм», «Фердинанд», «Лего фильм: Бэтмен», «Лего Ниндзяго фильм», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Смурфики: Затерянная деревня», «Большой злой лис и другие истории», «Забытые дети», «Капитан Подштанник», «Добытчица», «Девушка без рук», «В этом уголке мира», «Муми-тролли и волшебная зима», «Мэари и цветок ведьмы», «Моя школа тонет в море», «Спящая принцесса», «Форма голоса», «Звезда», «Мастера меча онлайн: Порядковый ранг», «Этель и Эрнест» и «Лошади в окне».

Номинантов в этой и других категориях академия объявит 23 января, а сама 90-я церемония вручения «Оскара» состоится 4 марта.
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