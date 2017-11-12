Джейсон Момоа продолжает дразнить поклонников «Игры престолов»

Джейсон Момоа
не устаёт намекать на возвращение кхала Дрого в «Игру престолов»
.
В инстаграме появилось несколько фотографий, запечатлевших актёра в компании участников съёмочной группы сериала, которые собрались в Белфасте для вычитки сценариев финального восьмого сезона. В кадр попали Кит Харингтон
, Лиам Каннингэм
, Кристофер Хивью
и Рори Маккэнн
.
Как уверяет Screen Rant, Момоа пробыл в Белфасте всего день, за который он вполне мог договориться с шоураннерами Дэвидом Бениоффом
и Д. Б. Уайссом
насчёт камео своего персонажа, умершего ещё в первом сезоне.
Шесть эпизодов финала поставят Дэвид Наттер
, Мигель Сапочник
, Бениофф и Уайсс. Последние планируют занять режиссёрские кресла заключительной серии. Когда именно выйдет восьмой сезон, HBO не сообщает.
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