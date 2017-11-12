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Гарри Поттер обзаведётся собственной игрой в жанре Pokemon GO

12 ноября
2017 год

Новости кино >>
12 ноября 2017
По «Гарри Поттеру» делают не только кино и спектакли, но и игры.

Гарри Поттер обзаведётся собственной игрой в жанре Pokemon GO

Студия Niantic, на чьём счету бешеная популярность Pokemon GO, на своём официальном сайте анонсировала игру с дополненной реальностью под названием Harry Potter: Wizards Unite.

Релиз назначен на будущий год. Создатели обещают, что геймерам предоставится возможность «изучать заклинания, исследовать их районы и города в реальном мире, чтобы обнаружить и сразиться с волшебными существами и объединиться с другими игроками ради уничтожения мощных врагов».

Harry Potter: Wizards Unite является первой ласточкой среди игр Warner Bros. Interactive Entertainment под лейблом Portkey Games, который создан специально для того, чтобы выпускать игры, посвящённые знаменитым персонажам Дж. К. Роулинг.
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