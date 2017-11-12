Гарри Поттер обзаведётся собственной игрой в жанре Pokemon GO

По «Гарри Поттеру»
делают не только кино и спектакли, но и игры.
Студия Niantic, на чьём счету бешеная популярность Pokemon GO
, на своём официальном сайте
анонсировала игру с дополненной реальностью под названием Harry Potter: Wizards Unite
.
Релиз назначен на будущий год. Создатели обещают, что геймерам предоставится возможность «изучать заклинания, исследовать их районы и города в реальном мире, чтобы обнаружить и сразиться с волшебными существами и объединиться с другими игроками ради уничтожения мощных врагов».
Harry Potter: Wizards Unite является первой ласточкой среди игр Warner Bros. Interactive Entertainment под лейблом Portkey Games, который создан специально для того, чтобы выпускать игры, посвящённые знаменитым персонажам Дж. К. Роулинг
.
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