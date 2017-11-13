Дарья Жовнер получила награду Международного кинофестиваля в Салониках

Актриса Дарья Жовнер
завоевала награду за лучшую женскую роль 58-го Международного кинофестиваля в Салониках.
Награда присуждена за исполнение главной роли в драматической картине «Теснота
» Кантемира Балагова
.
Фильм также удостоен специальной награды парламентского телеканала Греции «За человеческие ценности».
Картина Балагова – это рассказ о похищении пары молодых евреев в Нальчике и о том, как семья пытается их спасти. История основана на реальных событиях, произошедших во время чеченской войны. В 2017 году фильм стал фаворитом программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.
Главный приз салоникского кинофестиваля – статуэтку «Золотой Александр» и премию 8 тысяч евро – завоевала картина шведского режиссера Йенса Ассура «Вороны»
о фермере, пытающемся спасти свое хозяйство в 70-годы XX века.
Хлюнур Палмасон
удостоен награды за лучшую режиссуру датско-исландского фильма «Братья по зиме
». Драма рассказывает о жизни двух братьев, работающих на известняковых шахтах, и конфликте, который перерастает в жестокую вражду между ними и другой семьей.
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