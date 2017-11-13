LEGO выпустила серию конструкторов к выходу «Лиги справедливости»

Компания LEGO выпустила три новых набора конструкторов перед премьерой фильма «Лига справедливости». Об этом сообщает пресс-служба компании.
фото: Warner Bros Animation
Накануне премьеры, запланированной в России на 16 ноября, компания презентовала наборы «Битва за Атлантиду», «Сражение в туннеле» и «Нападение с воздуха». Среди героев – легенды комиксов Чудо-женщина, Бэтмен, Аквамен, Киборг, Супермен и другие.
Слоган нового боевика Зака Снайдера – «Нельзя спасти мир в одиночку». В пятом по счету фильме, снятом по мотивам DC Comics, супергерои соберутся вместе, чтобы справиться с угрозой, которую не по силам предотвратить без команды.
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