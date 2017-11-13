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«Аритмия» победила на кинофестивале «Спутник над Польшей»

13 ноября
2017 год

Новости кино >>
13 ноября 2017
Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова получил «Гран-При» в конкурсе художественных картин на 11-ом Фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Аритмия» победила на кинофестивале «Спутник над Польшей»
фото: Mars Media Entertainment

Картина удостоена награды за «проницательный портрет героев, которые берут на себя ответственность за себя и за других и борются за жизнь в безжалостной системе». Кроме того, работа Хлебникова также завоевала «Приз зрительских симпатий».

Награду фестиваля получил также фильм «Заложники» Резо Гигинеишвили, а картина Карена Геворкяна «Вся наша надежда» отмечена специальным дипломом жюри.

Фильм «Аритмия» вышел в российский прокат 12 октября. Главные роли исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачёва. Картина отмечена наградами 28-ого Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» («Гран-При», «Лучшая мужская роль», «Приз зрительских симпатий»).

В центре сюжета история Олега – талантливого врача скорой помощи, который забывает о своей семье, спасая других людей. Он мчится от пациента к пациенту, ведь знает, что его приезд может изменить всё. Олег считает, что все вокруг может подождать: семья, карьера, своя жизнь…Пока он спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод. Тем временем в больнице появляется новый начальник, который печётся только о статистике и правилах, и рвения Олега он едва ли стремится понять.
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персоны
Карен ГеворкянРезо ГигинеишвилиИрина ГорбачёваБорис ХлебниковАлександр Яценко
фильмы
АритмияЗаложники

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