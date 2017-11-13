Юлия Ауг и Евгений Сидихин поссорят целую деревню в телесериале «Соседи»

«Мостелефильм» начал съемки лирической комедии «Соседи». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Это история про людей, которые любят друг друга, даже находясь в состоянии войны. Все переплетено любовью и гаммой разных чувств, которые ей сопутствуют», – отмечает генеральный продюсер «Мостелефильма» Андрей Тартаков.
фото: Sputnik / Екатерина Чеснокова
По мнению Тартакова, телесериал будет близок зрителям, поскольку «многие из нас не раз бывали в похожих ситуациях».
По сюжету супруги Кораблевы, отставной пилот (Евгений Сидихин) и его жена-учительница музыки (Елена Валюшкина) перебираются из Москвы в деревню Колотилово. Уезжая подальше от соблазнов большого города, Кораблева надеется спасти брак. Но в Колотилово супругов ждет вовсе не тихая деревенская жизнь. Конфликт с соседями – трактористом Ширшиковым (Владимир Тимофеев) и его женой (Юлия Ауг) – начнется с мелочей, а закончится полномасштабной войной, в которую втянется вся деревня. Смогут ли примирить семьи их дети, которые влюбятся друг в друга? И как быть с местным богачом Пятаковым (Александр Семчев), который грозит тюрьмой сыну Ширшикова?
За жизнью «соседей» можно будет наблюдать уже в следующем году на телеканале «Россия 1».
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