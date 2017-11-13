Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мединский рассказал Путину о «Больших гастролях» и больших надеждах на сборы российского кино

13 ноября
2017 год

Новости кино >>
13 ноября 2017
Министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече с президентом России Владимиром Путиным подвел итоги работы российского кино и театра за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Число зрителей театров за 9 месяцев 2017 года выросло более чем на 20%», - цитирует министра пресс-служба.

Мединский рассказал Путину о «Больших гастролях» и больших надеждах на сборы российского кино
фото: пресс-служба Кремля

Мединский также рассказал об успешной реализации программы «Большие гастроли», запущенной в 2014 году. По словам главы ведомства, благодаря этому проекту почти во всех регионах страны теперь проходят гастроли федеральных театров.

«В этом году впервые в истории страны федеральный театр побывал на Чукотке. Неохваченных регионов уже практически не осталось», - добавил он.

Докладывая о достижениях киноиндустрии, Мединский заявил, что кассовые сборы отечественного кино за девять месяцев уже побили рекорд прошлого года.

«Предполагаем, что в этом году доля сборов российского кино превысит 10 миллиардов рублей, а доля зрителей наконец-то станет выше 20%», - сказал министр.

По словам главы ведомства, также активно реализуется программа кинофикации регионов: сегодня в райцентрах открыто 326 современных кинозалов, до конца года будет действовать уже 437, а в 2019 – около тысячи.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.
Нина Акулова
10 ноября ушла из жизни актриса Нина Акулова.
Михаил Задорнов
10 ноября ушёл из жизни Михаил Задорнов.
Георгий Портнов
8 ноября ушёл из жизни композитор Георгий Портнов.

День рождения >>

Виталий Доронин
Александр Колесник
Ольга Орлова
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Михаил Черняк
Джерард Батлер
Оскар Вернер
Вупи Голдберг
Бьяджо Иццо
Джо Мантенья
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Мифы
комедия
Россия, 2017
Джиперс Криперс 3
боевик, детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Лига справедливости
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Любовь-морковь по-французски
комедия
Франция, 2017
Молодой Годар
биография, мелодрама, экранизация
Франция, 2017
Обитель теней
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2017
Свингер
комедия, мелодрама
Дания, 2016
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика
США, 2017
Убийство священного оленя
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2017
Чудо
драма, социальная драма, экранизация
США, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью