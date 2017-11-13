Мединский рассказал Путину о «Больших гастролях» и больших надеждах на сборы российского кино

Министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече с президентом России Владимиром Путиным подвел итоги работы российского кино и театра за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Число зрителей театров за 9 месяцев 2017 года выросло более чем на 20%», - цитирует министра пресс-служба.
фото: пресс-служба Кремля
Мединский также рассказал об успешной реализации программы «Большие гастроли», запущенной в 2014 году. По словам главы ведомства, благодаря этому проекту почти во всех регионах страны теперь проходят гастроли федеральных театров.
«В этом году впервые в истории страны федеральный театр побывал на Чукотке. Неохваченных регионов уже практически не осталось», - добавил он.
Докладывая о достижениях киноиндустрии, Мединский заявил, что кассовые сборы отечественного кино за девять месяцев уже побили рекорд прошлого года.
«Предполагаем, что в этом году доля сборов российского кино превысит 10 миллиардов рублей, а доля зрителей наконец-то станет выше 20%», - сказал министр.
По словам главы ведомства, также активно реализуется программа кинофикации регионов: сегодня в райцентрах открыто 326 современных кинозалов, до конца года будет действовать уже 437, а в 2019 – около тысячи.
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