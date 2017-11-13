Мединский рассказал Путину о «Больших гастролях» и больших надеждах на сборы российского кино



фото: пресс-служба Кремля

Министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече с президентом России Владимиром Путиным подвел итоги работы российского кино и театра за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.», - цитирует министра пресс-служба.Мединский также рассказал об успешной реализации программы «Большие гастроли», запущенной в 2014 году. По словам главы ведомства, благодаря этому проекту почти во всех регионах страны теперь проходят гастроли федеральных театров.», - добавил он.Докладывая о достижениях киноиндустрии, Мединский заявил, что кассовые сборы отечественного кино за девять месяцев уже побили рекорд прошлого года.», - сказал министр.По словам главы ведомства, также активно реализуется программа кинофикации регионов: сегодня в райцентрах открыто 326 современных кинозалов, до конца года будет действовать уже 437, а в 2019 – около тысячи.