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«Тор: Рагнарёк» возглавил российский прокат

13 ноября
2017 год

Новости кино >>
13 ноября 2017
Новый фильм о красавцах Асгарда «Тор: Рагнарёк» по итогам минувших выходных ожидаемо возглавил российский прокат, однако сюрприз преподнесла экранизация романа Агаты Кристи «Убийство в "Восточном экспрессе"» Кеннета Браны.

«Тор: Рагнарёк» возглавил российский прокат

Согласно отчету ЕАИС, за минувший уик-энд фильм Marvel получил в российском прокате 380 млн рублей. С учетом предпоказов, начавшихся 2 ноября в формате IMAX, сумма сборов нового «Тора» составила 875,6 млн рублей. Это больше, чем у предыдущей части приключений героя в исполнении Криса Хемсворта (325,4 млн рублей за первый уик-энд и чуть больше одного миллиарда всего), но меньше, чем у другого фильма из вселенной Marvel «Доктор Стрэндж» (894,9 млн рублей – также с превью в формате IMAX и 1,3 млрд рублей). По сообщению компании WDSSPR, занимающейся прокатом ленты, с учетом СНГ кассовые сборы нынешнего «Тора» уже преодолели отметку в 1 млрд рублей.

Намного лучше прогнозов аналитиков неожиданно сработала картина «Убийство в "Восточном экспрессе"» – детектива режиссера Кеннета Браны со звездным актерским составом. За свой первый уик-энд фильм, согласно ЕАИС, получил 331,2 млн рублей, при том, что у него было на треть меньше сеансов, чем у «Тора», а в стартовый четверг детектив и вовсе занимал первую строчку.

На третьем месте со сборами в 138,5 млн рублей оказался российский «Последний богатырь», к настоящему моменту стремительно подбирающийся к планке 1,5 млрд рублей (а с учетом СНГ ее и преодолевший). На минувших выходных сказка побила показатели «Экипажа» и таким образом завоевала третью строчку в топе самых кассовых фильмов нового российского кино. Впереди только «Викинг» с 1,5 млрд рублей и «Сталинград» с 1,6 млрд.

Две последние строчки в ТОП-5 по итогам прошедшего уик-энда также за российскими лентами – мультфильмом «Фиксики. Большой секрет» (53,4 млн рублей на выходных и 364,3 млн рублей всего) и скандальной «Матильдой» (28,7 млн рублей за уик-энд и 471 млн рублей общих кассовых сборов).
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