Amazon превратит «Властелина колец» в сериал

Компания Amazon приобрела права на съемку сериала по мотивам трилогии британского писателя Джона Толкина «Властелин колец
». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
Проект будет разработан Amazon Studios совместно с HarperCollins и New Line Cinema - частью киностудии Warner Bros. Entertainment.
«Властелин колец» – это культурный феномен, который захватил воображение поколений поклонников через литературу и большой экран. Мы удостоены… устроить фанатам «Властелина Колец» новое эпическое путешествие в Средиземье
», – заявила представительница Amazon Шэрон Таль Игуадо.
Телевизионная адаптация истории будет дополнена новыми сюжетными линиями, которые расскажут о событиях, предшествующих тем, которые описаны в первой книге трилогии.
В начале ноября СМИ сообщили, что Warner Bros. Entertainment и компания Tolkien Estate, владеющая правами на произведения британского писателя Джона Толкина, начали переговоры с Amazon Studios о создании сериала, основанного на трилогии «Властелин колец». Тогда же сообщалось, что за права на съемку боролось сразу несколько компаний.
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