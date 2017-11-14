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Amazon превратит «Властелина колец» в сериал

14 ноября
2017 год

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14 ноября 2017
Компания Amazon приобрела права на съемку сериала по мотивам трилогии британского писателя Джона Толкина «Властелин колец». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Проект будет разработан Amazon Studios совместно с HarperCollins и New Line Cinema - частью киностудии Warner Bros. Entertainment.

Amazon превратит «Властелина колец» в сериал

«Властелин колец» – это культурный феномен, который захватил воображение поколений поклонников через литературу и большой экран. Мы удостоены… устроить фанатам «Властелина Колец» новое эпическое путешествие в Средиземье», – заявила представительница Amazon Шэрон Таль Игуадо.

Телевизионная адаптация истории будет дополнена новыми сюжетными линиями, которые расскажут о событиях, предшествующих тем, которые описаны в первой книге трилогии.

В начале ноября СМИ сообщили, что Warner Bros. Entertainment и компания Tolkien Estate, владеющая правами на произведения британского писателя Джона Толкина, начали переговоры с Amazon Studios о создании сериала, основанного на трилогии «Властелин колец». Тогда же сообщалось, что за права на съемку боролось сразу несколько компаний.
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