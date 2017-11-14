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Главным героем нового спин-оффа «Человека-паука» станет Морбиус

14 ноября
2017 год

Новости кино >>
14 ноября 2017
Студия Sony Pictures начала разработку спин-оффа «Человека-паука». Это будет история о его противнике – «живом вампире» Морбиусе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Главным героем нового спин-оффа «Человека-паука» станет Морбиус
фото: Marvel Comics

По информации издания, сценарий картины, над которым работали Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс, уже готов. К слову, они уже занимались сюжетами о вампирах ранее – в фильмах «Дракула», «Боги Египта» и «Последний охотник на ведьм».

Морбиус – фантастический персонаж серий комиксов издательства Marvel Comics. Герой был создан Роем Томасом и Гилом Кейном и на страницах комиксов впервые появился в октябре 1971 года.

Персонаж Морбиуса уже несколько раз появлялся на экранах. Так, его можно увидеть в мультсериалах «Человек-паук» и «Совершенный Человек-паук».
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