Главным героем нового спин-оффа «Человека-паука» станет Морбиус

Студия Sony Pictures начала разработку спин-оффа «Человека-паука». Это будет история о его противнике – «живом вампире» Морбиусе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
фото: Marvel Comics
По информации издания, сценарий картины, над которым работали Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс, уже готов. К слову, они уже занимались сюжетами о вампирах ранее – в фильмах «Дракула», «Боги Египта» и «Последний охотник на ведьм».
Морбиус – фантастический персонаж серий комиксов издательства Marvel Comics. Герой был создан Роем Томасом и Гилом Кейном и на страницах комиксов впервые появился в октябре 1971 года.
Персонаж Морбиуса уже несколько раз появлялся на экранах. Так, его можно увидеть в мультсериалах «Человек-паук» и «Совершенный Человек-паук».
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