Главным героем нового спин-оффа «Человека-паука» станет Морбиус

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Телевизионная адаптация будет дополнена новыми сюжетными линиями.

Amazon превратит «Властелина колец» в сериал

13 ноября

Мединский рассказал Путину о «Больших гастролях» и больших надеждах на сборы российского кино

Министр рассчитывает, что в нынешнем году сборы достигнут 10 млрд рублей.