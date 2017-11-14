«Нелюбовь» Звягинцева удостоена двух премий Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия (European Film Academy) во вторник опубликовала
список лауреатов семи технических премий. «Нелюбовь
» Андрея Звягинцева
получила две награды: Евгений
и Александр Гальперины
удостоены премии «Лучший композитор», а Михаил Кричман
– «Лучший оператор».
«Темная, преследующая и задумчивая музыка усиливает ощущения при просмотре фильма. Красиво написанная, с грамотным использованием эффектов фортепиано, она работает как дополнительный персонаж, сопутствующий несчастной семье
», – говорится на сайте академии.
Среди других номинантов картины «120 ударов минуту» Робена Кампийо
(«Лучший монтаж»), «Квадрат
» Рубена Эстлунда
(«Лучший художник-постановщик»), «След зверя
» Агнешки Холланд
и Каси Адамик
(«Лучший дизайнер по костюмам»), «Преисподня
» Мартина Кулховена
(«Лучший художник по гриму») и «Голос монстра
» Хуана Антонио Байона
(«Лучший саунд-дизайнер»).
«Нелюбовь» Звягинцева также претендует на три основные награды Европейской киноакадемии, церемония награждения которой состоится в Берлине 9 декабря. Фильм вошёл в пятёрку номинантов в категориях «Лучший европейский фильм», «Лучший европейский режиссёр» и «Лучший европейский сценарий».
Мировая премьера фильма состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля. Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
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