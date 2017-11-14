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«Нелюбовь» Звягинцева удостоена двух премий Европейской киноакадемии

14 ноября
2017 год

Новости кино >>
14 ноября 2017
Европейская киноакадемия (European Film Academy) во вторник опубликовала список лауреатов семи технических премий. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила две награды: Евгений и Александр Гальперины удостоены премии «Лучший композитор», а Михаил Кричман – «Лучший оператор».

«Нелюбовь» Звягинцева удостоена двух премий Европейской киноакадемии

«Темная, преследующая и задумчивая музыка усиливает ощущения при просмотре фильма. Красиво написанная, с грамотным использованием эффектов фортепиано, она работает как дополнительный персонаж, сопутствующий несчастной семье», – говорится на сайте академии.

Среди других номинантов картины «120 ударов минуту» Робена Кампийо («Лучший монтаж»), «Квадрат» Рубена Эстлунда («Лучший художник-постановщик»), «След зверя» Агнешки Холланд и Каси Адамик («Лучший дизайнер по костюмам»), «Преисподня» Мартина Кулховена («Лучший художник по гриму») и «Голос монстра» Хуана Антонио Байона («Лучший саунд-дизайнер»).

«Нелюбовь» Звягинцева также претендует на три основные награды Европейской киноакадемии, церемония награждения которой состоится в Берлине 9 декабря. Фильм вошёл в пятёрку номинантов в категориях «Лучший европейский фильм», «Лучший европейский режиссёр» и «Лучший европейский сценарий».

Мировая премьера фильма состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля. Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
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Евгений ГальперинАндрей ЗвягинцевМихаил КричманАгнешка ХолландРубен Эстлунд
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Голос монстраКвадратНелюбовьПреисподняяСлед зверя

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«Нелюбовь» Звягинцева удостоена двух премий Европейской киноакадемии фотографии
«Нелюбовь» Звягинцева удостоена двух премий Европейской киноакадемии фотографии
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