Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Релиз «Чудо-женщины 2» состоится 1 ноября 2019 года

14 ноября
2017 год

Новости кино >>
14 ноября 2017
Премьера сиквела «Чудо-женщина 2» состоится 1 ноября 2019 года, что на полтора месяца раньше заявленной изначально даты. Об этом сообщает издание Deadline.

Релиз «Чудо-женщины 2» состоится 1 ноября 2019 года

Ранее СМИ сообщили, что исполнительница главной роли может отказаться от участия в съемках из-за обвинения режиссера и владельца продюсерской компании RatPac-Dune Entertainment Бретта Рэтнера в изнасиловании и домогательствах. Тем не менее, Deadline опровергает эту информацию.

В июне 2017 года на экраны вышел супергеройский боевик «Чудо-женщина». Картина стала самым прибыльным в истории фильмом, снятым режиссером-женщиной – Пэтти Дженкинс.

По сюжету «Чудо-женщины» главная героиня Диана – принцесса амазонок, выросшая на укрытом от внешнего мира райском острове и обученная быть непобедимым воином. Когда американский летчик терпит бедствие на затерянном берегу и рассказывает ей о грандиозной войне, бушующей во внешнем мире, Диана покидает свой дом, убежденная, что может остановить угрозу. Сражаясь плечом к плечу с мужчиной, она осознает всю мощь своих уникальных способностей и свое истинное предназначение.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Бретт Рэтнер
фильмы
Чудо-женщина

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.
Нина Акулова
10 ноября ушла из жизни актриса Нина Акулова.
Михаил Задорнов
10 ноября ушёл из жизни Михаил Задорнов.
Георгий Портнов
8 ноября ушёл из жизни композитор Георгий Портнов.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Оксана Калиберда
Мария Кожевникова
Денис Назаренко
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Марина Федина
Валерий Хлевинский
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Лаура Рэмси
Лаура Сан Джакомо
Рэй Шарки
Тадеуш Шмидт
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Мифы
комедия
Россия, 2017
Джиперс Криперс 3
боевик, детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Лига справедливости
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Любовь-морковь по-французски
комедия
Франция, 2017
Молодой Годар
биография, мелодрама, экранизация
Франция, 2017
Обитель теней
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2017
Свингер
комедия, мелодрама
Дания, 2016
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика
США, 2017
Убийство священного оленя
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2017
Чудо
драма, социальная драма, экранизация
США, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью