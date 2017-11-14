Релиз «Чудо-женщины 2» состоится 1 ноября 2019 года

Премьера сиквела «Чудо-женщина 2
» состоится 1 ноября 2019 года, что на полтора месяца раньше заявленной изначально даты. Об этом сообщает издание Deadline
.
Ранее СМИ сообщили, что исполнительница главной роли может отказаться от участия в съемках из-за обвинения режиссера и владельца продюсерской компании RatPac-Dune Entertainment Бретта Рэтнера
в изнасиловании и домогательствах. Тем не менее, Deadline опровергает эту информацию.
В июне 2017 года на экраны вышел супергеройский боевик «Чудо-женщина
». Картина стала самым прибыльным в истории фильмом, снятым режиссером-женщиной – Пэтти Дженкинс
.
По сюжету «Чудо-женщины» главная героиня Диана – принцесса амазонок, выросшая на укрытом от внешнего мира райском острове и обученная быть непобедимым воином. Когда американский летчик терпит бедствие на затерянном берегу и рассказывает ей о грандиозной войне, бушующей во внешнем мире, Диана покидает свой дом, убежденная, что может остановить угрозу. Сражаясь плечом к плечу с мужчиной, она осознает всю мощь своих уникальных способностей и свое истинное предназначение.
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