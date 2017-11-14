Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Hitman станет сериалом

14 ноября
2017 год

Новости кино >>
14 ноября 2017
Производственная компания Fox 21 и потоковый сервис Hulu снимут сериал по мотивам игры Hitman. Об этом сообщает издание Deadline.

Hitman станет сериалом

Сценарий картины подготовит Дерек Кольстад, который является автором «Джона Уика». Сопродюсерами сериала станут Адриан Аскариа, Чак Гордон и сам Колстад.

Hitman – популярная серия компьютерных игр о профессиональном киллере, известном под именем Агент 47. Серия насчитывает шесть игр, первая из которых вышла на экраны 17 лет назад.

В 2007 году Ксавье Жанс снял по мотивам игры одноименный фильм. Продюсерами картины выступили Люк Бессон и Чак Гордон. В 2015 году вышел фильм «Хитмэн: Агент 47», однако он разительно отличался от сюжета игры.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Люк Бессон
фильмы
Хитмэн: Агент 47

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.
Нина Акулова
10 ноября ушла из жизни актриса Нина Акулова.
Михаил Задорнов
10 ноября ушёл из жизни Михаил Задорнов.
Георгий Портнов
8 ноября ушёл из жизни композитор Георгий Портнов.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Оксана Калиберда
Мария Кожевникова
Денис Назаренко
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Марина Федина
Валерий Хлевинский
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Лаура Рэмси
Лаура Сан Джакомо
Рэй Шарки
Тадеуш Шмидт
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Мифы
комедия
Россия, 2017
Джиперс Криперс 3
боевик, детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Лига справедливости
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Любовь-морковь по-французски
комедия
Франция, 2017
Молодой Годар
биография, мелодрама, экранизация
Франция, 2017
Обитель теней
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2017
Свингер
комедия, мелодрама
Дания, 2016
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика
США, 2017
Убийство священного оленя
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2017
Чудо
драма, социальная драма, экранизация
США, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью