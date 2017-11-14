Hitman станет сериалом

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Кевин Бэйкон и Элдис Ходж займутся правосудием в сериале «City on a Hill»

14 ноября

Релиз «Чудо-женщины 2» состоится 1 ноября 2019 года

Ранее выход картины был запланирован на 13 декабря 2019 года.