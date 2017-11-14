Hitman станет сериалом

Производственная компания Fox 21 и потоковый сервис Hulu снимут сериал по мотивам игры Hitman
. Об этом сообщает издание Deadline
.
Сценарий картины подготовит Дерек Кольстад
, который является автором «Джона Уика». Сопродюсерами сериала станут Адриан Аскариа
, Чак Гордон
и сам Колстад.
Hitman – популярная серия компьютерных игр о профессиональном киллере, известном под именем Агент 47. Серия насчитывает шесть игр, первая из которых вышла на экраны 17 лет назад.
В 2007 году Ксавье Жанс
снял по мотивам игры одноименный фильм. Продюсерами картины выступили Люк Бессон
и Чак Гордон. В 2015 году вышел фильм «Хитмэн: Агент 47
», однако он разительно отличался от сюжета игры.
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