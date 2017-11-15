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Антон Долин и Галина Юзефович обсудят с москвичами «Снеговика»

15 ноября
2017 год

Новости кино >>
15 ноября 2017
26 ноября в 19.30 в рамках «КАРО.Арт» в московском киноцентре «Октябрь» состоится показ и обсуждение картины Томаса Альфредсона «Снеговик», снятой по мотивам седьмого романа из серии книг Ю Несбё о детективе Харри Холе. После показа пройдёт обсуждение фильма с кинокритиком Антоном Долиным и литературным критиком Галиной Юзефович, сообщает пресс-служба сети КАРО.

Антон Долин и Галина Юзефович обсудят с москвичами «Снеговика»

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу (Майкл Фассбендер).

В картине затрагивается множество философских тем, а роль каждого персонажа сложна и непредсказуема. Разобраться в массе вопросов, появляющихся при просмотре ленты, зрители смогут вместе с Антоном Долиным и Галиной Юзефович.

Фильм будет показан на английском языке с русскими субтитрами. Приобрести билеты можно здесь.
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