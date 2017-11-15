Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сэм Мендес бросил «Пиноккио»

15 ноября
2017 год

Новости кино >>
15 ноября 2017
Игровой ремейк диснеевского «Пиноккио», вышедшего в 1940 году, остался без режиссёра.

Сэм Мендес бросил «Пиноккио»

Согласно Tracking Board, Сэм Мендес покинул проект, и теперь ему прочат режиссёрское кресло 25-й ленты о Джеймсе Бонде.

Новое творение студии Disney, которое его создатели называют «историей об отношениях между отцом и сыном и переплетении лжи, выдуманных истории и жизни в своём собственном мире», вновь поведает зрителю о деревянной кукле, мечтающей стать живым мальчиком.

Над текущей версией сценария корпел Питер Хеджес («Что гложет Гилберта Грэйпа?»). О дате релиза пока не сообщается.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сэм Мендес вырастит гигантский персик
Сэм Мендес отказался от съёмок «Мотеля вуайериста»
Поиск по меткам
ремейк
персоны
Сэм Мендес
фильмы
Пиноккио

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виталий Шаповалов
14 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Шаповалов.
Владимир Барамыков
14 ноября скончался композитор Владимир Барамыков.
Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.
Нина Акулова
10 ноября ушла из жизни актриса Нина Акулова.
Михаил Задорнов
10 ноября ушёл из жизни Михаил Задорнов.

День рождения >>

Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Артур Литвинов
Нина Лощинина
Евгения Любимова
Александр Пашков
Леонардас Победоносцевас
Ирина Сенотова
Янош Гёрбе
Беверли Д'Анджело
Гжегож Даменцкий
Яфет Котто
Джонни Ли Миллер
Валерия Морикони
Сэм Уотерстон
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Мифы
комедия
Россия, 2017
Джиперс Криперс 3
боевик, детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Лига справедливости
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Любовь-морковь по-французски
комедия
Франция, 2017
Молодой Годар
биография, мелодрама, экранизация
Франция, 2017
Обитель теней
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2017
Свингер
комедия, мелодрама
Дания, 2016
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика
США, 2017
Убийство священного оленя
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2017
Чудо
драма, социальная драма, экранизация
США, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью