Сэм Мендес бросил «Пиноккио»

Игровой ремейк диснеевского «Пиноккио»
, вышедшего в 1940 году, остался без режиссёра.
Согласно Tracking Board, Сэм Мендес
покинул проект, и теперь ему прочат режиссёрское кресло 25-й ленты о Джеймсе Бонде.
Новое творение студии Disney, которое его создатели называют «историей об отношениях между отцом и сыном и переплетении лжи, выдуманных истории и жизни в своём собственном мире»
, вновь поведает зрителю о деревянной кукле, мечтающей стать живым мальчиком.
Над текущей версией сценария корпел Питер Хеджес
(«Что гложет Гилберта Грэйпа?»
). О дате релиза пока не сообщается.
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