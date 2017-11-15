Paramount адаптирует для кино сериал «Боишься ли ты темноты?»

Популярный сериал 90-х «Боишься ли ты темноты?»
обретёт вторую жизнь в виде полнометражного фильма благодаря новому подразделению Paramount Pictures под названием Players.
Как сообщает Variety, сценарий напишет Гэри Доберман
, приложивший руку к созданию самых кассовых хорроров текущего года «Оно»
и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»
. Продюсерские функции доверили Мэтту Каплану
.
Сюжет канадской хоррор-антологии, выходившей на канале Nickelodeon с 1992 по 1996 год, был закручен вокруг группы подростков, сформировавших так называемое «Полуночное сообщество». Дети собирались каждый вечер у костра для того, чтобы рассказывать друг другу страшные истории.
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